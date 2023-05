Alluvione, domenica 21 arriva Giorgia Meloni: “Presto per parlare di commissario”

di Angela Sannai e Ugo Cataluddi

BOLOGNA – “Domani il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sarà nelle zone alluvionate e verrà anche a Forlì”. Così “potremmo rappresentarle la situazione”. Lo dice il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini in una conferenza stampa, questo pomeriggio dall’area di coordinamento della Protezione Civile.

LEGGI ANCHE: DIRETTA | Alluvione, a Ravenna ancora evacuazioni. Cade un elicottero dei soccorsi: un ferito

“LA MIA COSCIENZA MI IMPONE DI TORNARE, LEADER G7 HANNO CAPITO”

“Non riesco a stare lontano dall’Italia in un momento tanto complesso. Ho bisogno di esserci di persona per dare le risposte necessarie. Dopo due giorni e piu di distanza dal territorio nazionale la mia coscienza mi impone di tornare. Una scelta che tutti i leader, ai quali ne ho parlato, hanno compreso e sostenuto”. Un ritorno anticipato perché “mi serve il tempo per organizzare al meglio il Consiglio dei ministri e i provvedimenti che saranno approntati nella giornata di martedi. Ne ho parlato anche con il presidente Zelensky che ha compreso perfettamente”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una conferenza stampa al G7 in corso a Tokyo.

“COMMISSARIO? PRIMA FARE STIMA RISORSE CHE TROVEREMO”

“Dobbiamo pregare che questo disastro si fermi altrimenti è difficile quantificare le risorse da mettere a disposizione. Le risorse le troviamo come sempre accaduto. Qui e non solo ho trovato molta solidarietà, bisognerà trovare allentamenti burocratici di varia natura. Un Commissario? Sarà necessario fare una stima complessiva e all’esito di quella capire quale sia lo strumento più efficace per reperirle“. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una conferenza stampa al G7 in corso a Hiroshima.