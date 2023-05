Carlovittorio torna a casa dalla mamma: lieto fine per il ragazzo disabile ‘troppo’ amato

ROMA – “Carlovittorio, il ragazzo con grave disabilità strappato alla sua famiglia per l’accusa di ‘ipercura’ rivolta alla madre, è tornato a casa dalla sua mamma”. Lo scrive su Facebook Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle. La deputata aveva promosso una conferenza stampa sulla vicenda del ragazzo gravemente disabile tolto alla mamma perchè accusata di essere ipercurante. La vicenda è accaduta in provincia di Brescia: Carlovittorio, disabile dalla nascita a causa di problemi durante il parto, era stato tolto alla famiglia e in particolare alla mamma (Patrizia Tribaldo) due anni fa, dopo 18 anni di accudimento.

LEGGI ANCHE: Storia di Carlovittorio, disabile grave allontanato dalla madre che lo amava troppo

“Sono felice di questa meravigliosa notizia- si legge ancora nel post- Ringrazio di cuore l’avvocata Laura Andrao, per la grande competenza, la mamma che ha sempre combattuto come una guerriera e tutta la rete che si è creata intorno. Il mio pensiero a Carlovittorio, a quello che ha passato…alla sofferenza subita. Sarà dura recuperare…ma è a casa“.