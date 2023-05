DIRETTA | Alluvione, gli sfollati sono 36.600. Cade un elicottero, paura per le frane. Riaperta l’A14

di Angela Sannai, Vania Vorcelli e Luca Donigaglia

RAVENNA – Continua l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Prosegue la lotta contro il fango e continuano le evacuazioni: ad oggi le persone che hanno dovuto abbandonare la propra casa sono 36.600. Domani, domenica 21 maggio, è attesa la visita del premier Giorgia Meloni. Intanto, l’allerta per la giornata di domani è di nuovo rossa: si teme in particolare per le piene dei fiumi e per le frane. È stato riaperto il tratto di A14 tra Forlì e Faenza che si era completamente allagato.

16.24 – IN TUTTO 36.600 SFOLLATI, 27.775 A RAVENNA E 4.830 A FORLÌ-CESENA

Delle 36.600 persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione in Emilia-Romagna, la maggior parte sono nel ravennate: 27.775. Sono 4.830 in provincia di Forlì-Cesena e 4.012 nel bolognese. I numeri li dà oggi l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo in una conferenza stampa di aggiornamento sul maltempo che sta piegando il territorio regionale.

Gli interventi di assistenza alla popolazione “proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo”, aggiunge. Degli evacuati 4.963 (di cui 3.652 nel ravennate, 798 nel bolognese, 509 nel forlivese-cesenate e 4 nel riminese) sono accolti in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre. Le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti). Ai 58 allagamenti segnalati ieri, se ne stanno aggiungendo alcuni nei comuni di Conselice, Lugo e Ravenna (zona nord). Intanto è stata chiusa la falla sul Lamone: la situazione è in miglioramento a Bagnacavallo.

LEGGI ANCHE: Maltempo, il sindaco di Ravenna: “È il giorno più difficile, acqua dappertutto”

16.19 – PRIOLO: “ALLERTA ROSSA EMILIA-R. SPECIE PER FRANE, SONO 305”

L’allerta rossa emanata anche per domani in Emilia-Romagna “non è per criticità dovute al quantitativo di piogge attese, ma per le frane. Le principali sono 305 nella province dell’Emilia-Romagna, soprattutto a Forlì-Cesena dove sono 127. Nel ravennate sono 90 e 49 nel bolognese, 12 in provincia di Modena, 14 in provincia di Reggio Emilia, 13 in provincia di Rimini”, spiega oggi l’assessore regionale alla Protezione civile, e vicepresidente della Regione, Irene Priolo, in una conferenza stampa. Tuttavia non c’è ancora una stima sui danni su frane e strade, continua Priolo, l’assessore ai Trasporti Andrea Corsini sta facendo un’analisi che “è più semplice in pianura e più difficile in montagna”, anche perché “alcuni versanti sono venuti giù e va cambiata la morfologia viaria”. Peraltro quelle frane “non sono nemmeno ferme”.

Quanto ai fiumi, nell’allerta di domani si segnala un innalzamento su Panaro, Secchia e Reno, “ma non prevediamo esondazioni”, aggiunge l’assessore. Sul Reno, per esempio, “non abbiamo avuto problemi, anche perché si è intervenuti sugli affluenti, come si sta intervendo sul Sillaro”, il cantiere in corso a Conselice vede l’uso di massi ciclopici. Quanto all’Idice “ha cambiato completamente il suo corso, ora confluisce in una zona di Selva Malvezzi che sta facendo da area di laminazione e si sta drenando nei canali”. Il Panaro ha raggiunto la soglia più alta di sempre negli eventi meteo precedenti, e “non abbiamo sentori” che accada ancora, ma di certo “il territorio è bombardato“, ammette l’assessore. I fiumi esondati in questa emergenza, rendiconta, sono 21 e ora per sistemare la situazione “non si può solo arginare la falla, parliamo di miliardi di euro”. Per quanto riguarda la viabilità, sono oltre 500 le strade chiuse, totalmente o parzialmente.

L’assessore fa anche la conta dei volontari in campo per aiutare la popolazione: sono circa 1.200 e un migliaio appartengono alle Colonne mobili nazionali e a quelle delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Provincie autonome di Trento e Bolzano. Gli altri 200 appartengono ad associazioni e Coordinamenti provinciali del volontariato della Regione Emilia-Romagna.

Al numero verde 800024662, attivato dalla Regione per rispondere, sette giorni su sette dalle 8 alle 20, ai quesiti legati all’emergenza alluvione, sono arrivate sinora circa 2.000 chiamate (dato delle 13 di oggi). Tra le maggiori richieste, a chi rivolgersi per avere beni di prima necessità e informazioni sulla mobilità, oltre a domande di intervento che sono state girate ai soggetti competenti.

Infine le donazioni. Sul conto corrente istituito dalla Regione sono arrivati 1,5 milioni di euro di donazioni di sngoli cittadini, e anzi, precisa Priolo, “dovremmo avere anche un’estensione del programma, tanti donatori ci sono”. È stata poi attivata mail specifica per le realtà che vogliono fare donazioni per i materiali, conclude.

15.30 – IN EMILIA-R. 36.000 SFOLLATI, PIÙ DI 20 LE AREE ALLAGATE

In Emilia-Romagna sono in tutto 36.000 i cittadini evacuati, con gli ultimi di Lavezzola e quelli di questa mattina attorno a Ravenna. Del totale degli sfollati, 5.000 sono ospitati negli hub e gli altri si sono organizzati in autonomia, aggiorna questo pomeriggio in conferenza stampa l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo. Alle 18 zone allagate di ieri, se ne sono aggiunte nove in tre aree, a Conselice, a Lugo e a Ravenna. Tuttavia, proprio a Ravenna le acque stanno defluendo nel reticolo minore. Questo perché, aggiunge Priolo, le manovre già adottate ieri col Cer-Canale emiliano-romagnolo, con aperture controllate degli argini che permettono di far defluire le acque “sta fuzionando, siamo passati a far scolare 1,5 milioni di metri cubi d’acqua”, sempre in quelle zone.

Nei territori dove l’acqua è già scesa, invece, adesso si sta passando a spurgare e poi a pulire e per questo, spiega ancora la vicepresidente della Regione, “abbiamo emesso un’ordinanza che permette di usare gli autospurgo per buttare l’acqua nelle fogne e ammassare i fanghi solidi per essere magari riulizzati per le riarginature”. Perché, precisa, “sembra una banalità, ma i fanghi soni considerati rifiuto e andrebbero smaltiti in discarica”. Insomma è “un primo passo verso il ritorno alla normalità”.

15.05 – RIAPERTO IN ENTRAMBE DIREZIONI TRATTO A14 FAENZA-FORLÌ

È stato riaperto questa mattina in entrambe le direzioni, “dopo le intense lavorazioni notturne della task force”, il tratto della A14 che presentava maggiori criticità, ovvero quello tra Faenza e Forlì. Lo comunica Autostrade per l’Italia, aggiornando la situazione alle 13 di oggi. Nel corso di questi giorni le squadre di Aspi hanno operato e continuano ad operare giorno e notte per far fronte all’emergenza e ripristinare la carreggiata per assicurare la piena transitabilità dell’infrastruttura autostradale nel minor tempo possibile. Oltre ad aver concluso la mappatura delle interferenze idriche, sono in corso le attività di ispezione sull’infrastruttura. Avanzate le opere per la riqualifica di circa 3.000 metri di barriera new jersey spartitraffico e di 10 chilometri di barriera laterale, mentre procede il ripristino di 50.000 metriquadrati di pavimentazione. In avvio il ripristino di 30 chilometri di recinzioni, barriere fonoassorbenti situate al chilometro 72 Sud della A14, oltre agli impianti di stazione di Forlì.

Il gruppo Aspi si è inoltre messo a disposizione del territorio per gli interventi a supporto delle comunità. Come ad esempio quelli avviati dalle squadre del tronco di Firenze per riaprire un tratto dismesso dell’Autostrada del Sole, al fine di garantire una via di collegamento alle comunità del territorio, rimaste isolate a causa di un’importante movimento franoso che ha interessato la provinciale di Val di Setta e Val di Bisenzio.

La rete Aspi ha potuto garantire, anche nei momenti più critici, il passaggio dei mezzi di soccorso, contando nei tre giorni di massima emergenza meteo oltre 600.000 transiti nel tratto di A14 tra Bologna e Ancona. Oltre 600 gli uomini a supporto del presidio bolognese (maestranze provenienti dalle Direzioni di Tronco di Bologna, Milano, Firenze e Pescara di Aspi, della società controllata Amplia, nonché degli appaltatori) e circa 160 mezzi impiegati nelle attività di ripristino eseguite in orario notturno (tra cui 120 camion, cinque escavatori, tre impianti di conglomerato bituminoso disponibili h24, due autobotti e due camion gru). Inoltre, sono stati 70 i soccorsi meccanici effettuati per il recupero di veicoli leggeri e pesanti nella zona tra Imola e Cesena nelle giornate di mercoledì e giovedì.

14.55 – RFI: “DIFFICILE PREVEDERE TEMPI RIPRISTINO SU BOLOGNA-RIMINI”

Resta difficile la situazione dei trasporti ferroviari nell’Emilia-Romagna martoriata dal maltempo, con effetti che si ripercuotono sull’intera rete nazionale. Fs segnala una riduzione dell’offerta (con la cancellazione di corse) e ritardi ai treni alta velocità, agli Intercity e ai regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper, nonché la deviazione lungo la dorsale Bologna-Firenze-Roma di alcuni treni Nord-Sud che normalmente percorrono la linea Adriatica, raggiungendo la Puglia, a dei causa danni e della chiusura della tratta Bologna-Rimini. La circolazione resta sospesa sulla direttrice Adriatica tra Faenza e Rimini.

“I lavori per il completo ripristino dell’efficienza dell’infrastruttura nell’intera tratta Bologna-Rimini richiederanno tempi ancora difficili da quantificare a causa sia della gravità dei danni alle infrastrutture, che si sta evidenziando con il progressivo defluire delle acque, sia dalle difficoltà logistiche per raggiungere le aree interessate”, informa Rfi. L’obiettivo è abbreviare i tempi di riattivazione della linea, sulla tratta Faenza-Rimini ancora interrotta, facendo circolare i treni con iniziali limitazioni di velocità e di volumi di traffico, necessari per giungere a un completo ripristino. Ancora sospesa la circolazione anche sulle linee: per la Castelbolognese-Ravenna e la Faenza-Ravenna, i tempi di ripristino sono da definire, per la Ravenna-Rimini l’obiettivo di ripristino è fissato all’inizio della prossima settimana, mentre sulla Faenza-Rimini, il primo step della riattivazione tra Forlì e Rimini è previsto per lunedì. Ancora da definire la ripresa sulle linee Faenza-Lavezzola e Faenza-Marradi.

Sono state, invece, riattivate le tratte Casalecchio-Sasso Marconi, Marzabotto-Pioppe, Mirandola-Castel Bolognese, Monzuno-Grizzana, Castel Bolognese-Faenza. Tra mercoledì 17 e giovedì 18 ci sono stati una riduzione dell’offerta del 20%-30% sul’Alta velocità tra Bologna e Firenze e un aumento dei tempi di percorrenza, fino a 30 minuti, determinato dalle deviazioni della circolazione sulla linea convenzionale tra Bologna e Firenze. Sulla Bologna-Prato la circolazione è avvenuta a binario unico con riduzione di velocità e dell’offerta Regionale.

Da ieri, la circolazione è tornata pressoché regolare sulla linea Alta Velocità tra Firenze e Bologna. Tra martedì e venerdì sono stati circa 250.000 i passeggeri in viaggio sull’Alta Velocità impattati dall’emergenza maltempo e sulla linea Av Trenitalia ha utilizzato anche treni in doppia composizione per garantire più posti ai viaggiatori.

12.46 – SINDACA CONSELICE A CITTADINI LAVEZZOLA: “EVACUATE SUBITO“

“È il vostro sindaco che vi parla: dovete evacuare Lavezzola immediatamente, partendo dalla vostra casa e dirigendovi nei centri di accoglienza nell’argentano. Chi non può deve mettersi in contatto con la nostra del Coc, il Centro operativo comunale, per organizzare gli spostamenti in sicurezza”. È il messaggio della sindaca di Conselice, Paola Pula, in queste ore difficili per l’alluvione nella bassa ravennate. La sindaca si mostra in un video in presenza di personale dell’agenzia regionale di Protezione civile e dei Vigili di fuoco di Ravenna, oltre al direttore operativo della Protezione civile nazionale Luigi d’Angelo. Quest’ultimo avvisa nel video: “C’è un rischio concreto di esondazione del canale destra Reno verso Lavezzola. Quindi, i cittadini sono tutti invitati ad uscire da Lavezzola. Chi ha problemi può rivolgersi al Coc, con tutte le strutture operative forniremo il massimo dell’assistenza”.

12.44 – CADUTO ELICOTTERO A LUGO, UN FERITO

Un elicottero che era impegnato in un intervento per i guasti alle linee elettriche è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna. Secondo le prime ricostruzioni l’elicottero avrebbe tentato un atterraggio di emergenza. Nell’incidente una persona è rimasta ferita, mentre gli altri tre occupanti sono illesi.

11.57 – RIAPERTA LA E45 TRA SARSINA NORD E MONTE CASTELLO

E’ stata riaperta al traffico la strada statale la E45 tra Sarsina Nord e Monte Castello, precedentemente chiusa per rimuovere alberi pericolanti. Lo comunica Anas ricordando che per alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo è stata prorogato fino alle 12 di lunedì il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla la strada statale tra Sansepolcro (in provincia di Arezzo) e Ravenna. In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo-A1.

11.53 – ESONDA CANALE, RAVENNA SI EVACUA ANCHE BORGO MONTONE

A Ravenna esonda il canale Drittolo a Chiusa San Marco, e dunque il Comune dispone l’evacuazione anche di Borgo Montone.

Intanto, Anas precisa i tratti in cui è stata chiusa la Romea a causa di un allagamento: è il tratto tra il km 0,000 e il km 5,200, a Ravenna, in entrambe le direzioni. In corrispondenza del km 5,200, tutti i veicoli leggeri provenienti dall’A14 Dir sono deviati sulla SS 16 Adriatica in direzione Ferrara, mentre i veicoli pesanti sono deviati sulla SS 16, con possibilità di procede sia in direzione Ferrara che in direzione Rimini. Al km 0,000 c’è l’obbligo di inversione di marcia. Il personale di Anas e le Forze dell’ordine sono sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile si precisa.

Da ieri sera, il Comune di Ravenna ha lanciato una raccolta fondi per dare sostegno alle famiglie e alle realtà colpite dall’alluvione. È possibile donare tramite bonifico bancario all’Iban IT96V0627013100CC0000308106 intestato a Comune di Ravenna con la causale “Donazione emergenza alluvione”.

11.41 – A RAVENNA ALTRE EVACUAZIONI, CHIUSO TRATTO DELLA ROMEA

A Ravenna, visto che il livello del canale Canala è salito, arrivano nuove evacuazioni, stavolta per la zona extraurbana a nord della via Romea dir delimitata a sud dalla via Romea dir, a est dalla Romea, a nord da via Fiumetto e a ovest dalla via Reale fino alla via Bagarina compresa.

E la stessa strada viene chiusa anche la stessa strada dal quadrilatero dell’Autostrada fino alla rotonda degli Spedizionieri e la strada provinciale numero uno verso Sant’Alberto dall’altezza di via Guiccioli. Il Comune ricorda ancora una volta che in questi frangenti “è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza”. Per chi non è in grado di spostarsi autonomamente sarà disponibile un pullmino nel piazzale della chiesa di Sant’Antonio. Il punto di accoglienza, per chi non ha dove andare e dove si trova vitto e alloggio è il PalaCosta, in piazza Caduti sul Lavoro 13.

11.30 – MODENA A SAVIGNANO: GUARDIA ANTI-SCIACALLI E FARMACI AI BIMBI

Modena aiuta la Romagna alluvionata. A Savignano sul Rubicone sono attive da mercoledì quattro pattuglie della Polizia locale modenese a supporto delle strutture locali. Il servizio, disposto nell’ambito delle iniziative di collaborazione promosse dalla Regione Emilia-Romagna, proseguirà anche tutta la prossima settimana; domani è previsto un avvicendamento con altri quattro equipaggi in arrivo da Modena. Gli otto operatori modenesi (con un ispettore e quattro veicoli) sono impegnati nel raggiungere località del territorio dove si sono verificate frane e dissesti, per portare viveri e aiuti alle famiglie rimaste isolate da giorni oppure assistere le persone che devono lasciare le proprie abitazioni e accompagnarle in luoghi più sicuri. Non manca un compito di pattugliamento notturno anti-sciacallaggio, nelle aree dove le abitazioni sono rimaste incustodite.

Ieri pomeriggio, inoltre, una pattuglia è stata allertata da una mamma impossibilitata a muoversi a reperire un farmaco per un bambino: gli operatori si sono procurati il medicinale, quindi, e lo hanno consegnato nell’arco di un paio d’ore. Il Comune di Modena, inoltre, ha messo a disposizione del Comune di Cervia già da alcuni giorni la struttura di Pinarella per ospitare persone sfollate dalle proprie abitazioni: al momento sono rimaste una trentina. Subito dopo l’emergenza erano ospitati 26 nuclei familiari per un totale di 63 persone. Modena appoggia anche la raccolta fondi attivata dalla Regione per sostenere le persone e le comunità colpite.

Nel frattempo anche Upi Emilia-Romagna, l’Unione delle Province, segnala che si è mobilitata in questi giorni per disporre una cabina di regia costituita da personale di Polizia provinciale locale, cantonieri e tecnici, in modo da liberare le strade anzitutto. Poi, ci si focalizza sulle falle dei fiumi da recuperare, “per le quali di certo occorrerà l‘intervento dell’Esercito”, assicura tra l’altro Upi.

11.18 – A LUGO SI SVUOTANO STRADE CON POMPE, TANTI GIOVANI IN AZIONE

A Lugo, dove ci sono ancora strade con un metro d’acqua, mentre in alcune altre i livelli sono scesi, ieri sono state ripristinate 500 utenze elettriche “anche per permettere ai cittadini di caricare i telefoni e parlare coi loro parenti”. E oggi ne saranno sistemate “tante altre”, mentre partono le squadre con le pompe per svuotare appunto le strade più allagate, anche per permettere ai tecnici di lavorare proprio per ridare la luce a chi ancora non ce l’ha. Il sindaco Davide Ranalli, con una diretta Facebook, fa il quadro della situazione dopo giornate e nottate di corse contro il tempo per portare le persone fuori dalle case, dopo l’alluvione tra martedì e mercoledì e dopo una giornata particolarmente “critica”, quella di giovedì. “Fortunatamente- dice- tutti gli interventi sono andati a buon fine”, la priorità era “preservare le persone”. Oggi si parte per cercare di arrivare a una situazione “che vorrei definire di normalizzazione- prosegue- non ancora di normalità”. Il fine è appunto ridare energia alle famiglie, sgomberare dall’acqua le strade e cercare di mettere i cittadini nelle condizioni di avere “tutto quello che serve per avere una quotidianità almeno simile a prima”.

Ad aiutare, ricorda poi Ranalli, a Lugo c’è anche la Protezione civile del Trentino, che ha portato “uomini, mezzi e cuore” e che, assieme allo stesso sindaco ieri pomeriggio hanno portato cibo e beni di prima necessità alla popolazione che vive nelle strade allagate”. In città, sempre ieri, c’era anche il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che ha fatto sapere che i volontari trentini “hanno tratto in salvo più di 700 persone”. Ieri, racconta ancora il sindaco di Lugo, sono arrivate “tante telefonate di ragazzi che chiedevano di dare una mano, e tantissimi sono partiti stamattina per pulire scantinati e ingressi delle case”. Ora, commenta Ranalli, anche se “qui siamo abituati ai gesti di solidarietà”, in quelle profferte di aiuto “io ci ho visto qualcosa di straordinario”, perché liceali e ragazzi appena iscritti all’Università, prima di muoversi, “hanno chiesto un parere, una valutazione alle istituzioni, per fare del bene inseriti in un contesto che non impedisca ad altri di lavorare”. Insomma, “per troppo tempo abbiamo banalizzato e fatto retorica sulle nuove generazioni. Invece queti giovani dimostrano di voler dare una mano a una comunità ferita sentendosi parte di quella comunità”.

9.59 – NEL COMUNE DI RAVENNA A STAMANE 14.220 EVACUATI

Nel territorio del Comune di Ravenna a stamattina sono 14.220 le persone evacuate, il 9% della popolazione per un territorio di 108.730.188 metri quadrati (10.873 ettari e a circa il 16% dell’intero territorio comunale). Nelle scorse quattro notti, aggiorna il Comune, l’accoglienza messo in campo tra i punti di protezione civile e gli alberghi conta 1.200 pernottamenti in 60 hotel mentre, negli hub di Protezione civile, si sono avvicendate nei giorni quasi tremila persone. Nella notte il Centro operativo comunale ha continuato a monitorare i livelli dei corso d’acqua, sia da remoto che con le pattuglie della Polizia locale, “i dati appaiono attualmente in leggero miglioramento”. Nel frattempo si lavora a un programma di lavoro per ripristinare le migliori condizioni nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda in particolare le evacuazioni, risultano tuttora sfollati Serraglio, comprendente via Canalazzo (civici dall’80 al 179) e via Coda Rondine, le ultime case di via Faentina sotto il ponte nel tratto verso Fornace Zarattini, la zona del centro iperbarico, Borgo Faina, Piangipane, Santerno, le abitazioni di via Canalazzo prima del e dopo il sottopasso di Sant’Antonio, e quelle prospicienti la vicina via Canala, San Pietro in Trento, Pilastro, Ragone, Longana, Ghibullo, Filetto e Coccolia, la zona di Conventello nell’area delimitata dalla via Basilica, dai canali Fosso Vetro e Fosso Vecchio, dalla ferrovia Ferrara – Ravenna e dal canale Destra Reno, San Michele, Fornace Zarattini, Villanova di Ravenna, via Pasna e via Acquarone Superiore a Bastia, Fosso Ghiaia, Borgo Sisa, Durazzano, Ghibullo, Longana, San Marco, Ragone, le case più vicine al fiume a Gambellara e a San Bartolo, Roncalceci.

Proprio a Roncalceci è allagata anche la sede del Consorzio Agrario che è monitorata, come molti altri luoghi in tutta la provincia, dal Ccs (Centro coordinamento soccorsi) in Prefettura. Restano chiuse le scuole, i centri di formazione professionale, gli impianti sportivi pubblici e privati, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili, i centri socio occupazionali e i cimiteri. E’ saltato anche mercato di via Sighinolfi a Ravenna e domani non si svolgerà quello di Marina di Ravenna. Il Centro coordinamento soccorsi in Prefettura e il Centro operativo comunale del Comune restano attivi e pronti a prendere ulteriori provvedimenti qualora necessario. Intanto stamane alle 8.30 è stata riaperta alle 8.30 la strada provinciale 118 a Borgo Faina.