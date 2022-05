VIDEO | Bardi: “Con il Pnrr interventi in settori strategici”

POTENZA – “Il Pnrr è molto importante perché ci dà l’opportunità per avere delle risorse per poter intervenire in settori strategici come quello delle infrastrutture, del turismo, della cultura”. Così alla Dire il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a Napoli per partecipare alla convention di Forza Italia in corso alla Mostra d’Oltremare.

“Di recente con il Pnrr – prosegue – sono stati presentati alcuni progetti che riguardano i borghi, noi abbiamo scelto il progetto di Monticchio che abbiamo ritenuto il più valido: 20 milioni di euro che sicuramente saranno un motore propulsore per un’area da lungo tempo abbandonata e che sicuramente darà nuovo vigore alle attività che devono essere portate avanti in questo momento”.

Bardi evidenzia come “la difficoltà che si è incontrata è soprattutto dovuta al fatto che la gestione dei progetti non è facile, io sono presidente di una Regione dove ci sono 131 comuni, la maggior parte al di sotto dei 5mila abitanti e i sindaci hanno grosse difficoltà a reperire coloro che possono seguire questi progetti. Abbiamo istituito nell’ambito della Regione una struttura di missione in modo da poter dare supporto anche ai sindaci che con la loro tenacia e volontà stanno portando avanti iniziative di notevole pregio e rilievo”.

