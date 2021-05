Napoli, consigliere Fdi fa body shaming su Clemente: “Sembra Miss Piggy”. La replica: “Azione maschilista”

NAPOLI – L’assessora del Comune di Napoli Alessandra Clemente “ricorda tanto il personaggio dei muppets show, la signorina Piggy sempre allegra come se il mondo girasse intorno a lei e che anche nei momenti più critici, quando tutto intorno crollava, non si rendeva conto della situazione reale”. E al comunicato è allegata anche una foto, che definisce satirica, con l’immagine del pupazzo. L’autore di questa dichiarazione è Marco Nonno, consigliere comunale a Napoli e regionale in Campania, esponente di Fratelli d’Italia, in una nota diffusa questa mattina agli organi di stampa e che la Dire aveva deciso di non pubblicare.



Clemente, assessora e candidata sindaca a Napoli, definisce il gesto “un’azione maschilista, retrograda e indegna. È vero ci assomigliamo, viso tondo, naso all’insù, occhi azzurri, bionda, qualche chilo in più, è vero ed anche da piccola mi prendevano in giro, mi chiamavano “maialino” e a casa tornavo sempre con i lacrimoni. Oggi – dice – sono cresciuta, sono candidata sindaco della mia città e questo rappresenta l’ennesimo attacco politico a una donna in cui si fanno delle precise allusioni al suo aspetto fisico per screditare il suo pensiero e il suo lavoro. Questo oggi in Italia non è accettabile e le posizioni espresse da questa cultura che vorrebbe segregare le donne al ruolo esclusivo di genitrice ‘La madre deve accudire, il padre dà le regole’, per citare uno degli esponenti di peso del partito del consigliere, non possono trovare più spazio nelle istituzioni democratiche”.



Clemente, nel rispondere a Nonno, mostra anche la foto ‘satirica’ allegata “per dire – spiega – a chi subisce, lontano dai riflettori, atti di bullismo come questo, che siamo forti, molto più forti di questi bulli“.

Solidarietà a Clemente da Valeria Ciarambino, capogruppo M5s in Regione Campania. “Credevamo – spiega – che il terribile periodo storico che stiamo affrontando fosse almeno servito a inculcare nella politica, a tutti i livelli, maggiore serietà e senso di responsabilità. Eppure dobbiamo ancora ascoltare parole sessiste e insulti vergognosi pronunciate da chi è stato eletto dai cittadini nei confronti di un esponente istituzionale”. “Da politico e da donna – aggiunge – che è stata costretta a subire offese dello stesso tenore dalla massima autorità di questa Regione, esprimo la mia più totale solidarietà all’assessore al Comune di Napoli Alessandra Clemente, per le parole gravi e ingiuriose rivoltele da un consigliere regionale.

Offese che assumono un significato ancor più preoccupante in quanto pronunciate da un componente di un Consiglio regionale al cui interno da anni ci battiamo, sotto ogni bandiera, per la parità di genere e per i diritti delle donne”.