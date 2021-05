Saltamartini: “Sui vaccini le Marche sono tra le Regioni più efficienti da mesi”

ANCONA – “Le Marche da mesi sono tra le prime Regioni in classifica che si distinguono per efficienza”. A dirlo in una nota è l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, che oltre a ricordare che da domani il Punto vaccinale di Ancona non sarà più ubicato al Centro Paolinelli ma al Palaprometeo (ex Palarossini), plaude al lavoro svolto dagli operatori sanitari.

“La campagna di vaccinazione prosegue senza sosta e nonostante qualche disguido nelle forniture delle dosi, tutti i richiami sono garantiti– dice Saltamartini-. È di ieri la consegna di oltre 50mila dosi di Pfizer. Per quanto riguarda in particolare Ancona, lo spostamento della sede vaccinale garantirà spazi più ampi e una organizzazione ancora più puntuale”.

