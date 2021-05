Tg Cultura, edizione del 20 maggio 2021

– MUORE FRANCO BATTIATO, IL GRANDE CANTAUTORE AVEVA 76 ANNI

Il grande cantautore Franco Battiato è morto nella sua casa di Milo all’età di 76 anni. Autore di capolavori come ‘La cura’ e ‘Centro di gravità permanente’, il musicista, regista e pittore siciliano soffriva da tempo di una malattia che lo aveva costretto a ritirarsi dalla scena pubblica e interrompere le pubblicazioni. Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutto il mondo della musica italiana, ma anche della politica e delle istituzioni, e sono stati tantissimi i fan accorsi a portare l’ultimo saluto al Maestro. “Sono profondamente addolorato dalla prematura scomparsa di Franco Battiato, artista colto e raffinato”, ha fatto sapere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

– SVELATA A GENOVA LA CASA DEI CANTAUTORI, APRE NEL 2023

La chitarra Ibanez che Fabrizio De André suonava in ‘Rimini’, il mandolino che fece costruire per ‘Princesa’, la Lambretta del ‘Cerutti Gino’ di Giorgio Gaber e l’intera postazione da concerto di Pino Daniele. Prende forma la ‘Casa dei cantautori’ che a Genova, nell’Abbazia di San Giuliano, racconterà la storia e l’evoluzione della musica italiana. Il percorso espositivo, su due piani, sarà pronto nel 2023. “Ho aderito e ho sostenuto convintamente questa idea, anche perché c’è un tema di riscatto: per troppo tempo c’è stata una disattenzione per la canzone d’autore italiana”, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

– AL CIRCO MASSIMO LA STAGIONE ESTIVA DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

Il Teatro dell’Opera di Roma torna al Circo Massimo per la sua seconda stagione estiva. Si parte il 15 giugno con un nuovo allestimento di un grande classico, ‘Il trovatore’ di Verdi nell’interpretazione musicale del maestro Daniele Gatti e la regia di Lorenzo Mariani, e si prosegue con ‘Il lago dei cigni’ nella lettura firmata da Benjamin Pech. Attesi anche la star internazionale Roberto Bolle, che porterà per la prima volta al Circo Massimo il suo gala, e Vinicio Capossela, che si esibirà nel magico scenario archeologico accompagnato dall’Orchestra Maderna.

– DAL 24 MAGGIO SU SKY ARTE ARRIVA LA DOCU-SERIE ‘LE FOTOGRAFE’

Si chiama ‘Le fotografe’ la nuova docu-serie Sky Original interamente dedicata a otto fotografe italiane, che partirà il 24 maggio. Ogni episodio è dedicato a una fotografa, al suo originale punto di vista e a un tema specifico, uniti dalla concezione della fotografia come strumento di indagine ed espressione artistica. Le protagoniste non affrontano solo argomenti strettamente femminili, ma svelano mondi complessi in cui ognuna porta avanti la sua ricerca, contribuendo a cambiare e arricchire l’immaginario fotografico italiano.