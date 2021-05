Copasir, il leghista Volpi lascia la presidenza: “Ora si dimettano tutti”

ROMA – Questa mattina i componenti della Lega nel Comitato parlamentare per sicurezza della Repubblica, Senatore Paolo Arrigoni e Onorevole Raffaele Volpi hanno rassegnato le loro dimissioni come componenti del Comitato. Raffaele Volpi si è inoltre dimesso da Presidente del Copasir.

La decisione della componente leghista del Copasir è arrivata dopo la scelta di Pd e M5s di abbandonare i lavori della commissione. Al centro dello scontro politico, le mancate dimissioni del presidente Volpi dopo l’ingresso in maggioranza del suo partito, la Lega. Come stabilisce la legge, infatti, la presidenza della commissione spetta all’opposizione ma le forze politiche non sono riuscite a trovare un accordo per cedere la presidenza a Fratelli d’Italia.

LEGA: “SI DIMETTANO TUTTI I MEMBRI DEL COMITATO”

La Lega – si legge in una nota – “da ora pretende l’immediata, integrale applicazione della legge 124 del 2007 che prevede l’assegnazione all’opposizione di 5 (cinque) componenti su 10 (dieci) tra cui poter scegliere l’eventuale Presidente. I Componenti della Lega nel Copasir non parteciperanno alla votazione di nessun Presidente fino alla completa applicazione della legge e si attendono istantanee dimissioni di tutti gli altri componenti del Comitato al fine di consentire ai Presidenti di Senato e Camera le conseguenti valutazioni, riconfermando che gli stessi Presidenti avevano dichiarato completamente legittima sia la composizione del Comitato sia la sua presidenza. I presidenti richiamando l’unico precedente riguardante il governo Monti e la presidenza D’Alema, nel quale veniva negata la presidenza del Copasir alla Lega nonostante fosse l’unica forza di opposizione. La Lega non ritiene di dover inficiare organi istituzionali per questioni politiche o ancor di più per dispute interne a dei ‘non partiti’ di cui non si capisce nemmeno chi sia il capo politico. I componenti della Lega sono anche certi che il Comitato con l’attuale presidenza abbia svolto un ottimo lavoro al servizio del Paese, fatto per altro riconosciuto a tutti i livelli istituzionali”.

“Nella certezza di questo dato di fatto e del contributo dato all’Italia in uno degli anni più difficili della sua storia sorge persino il dubbio che la presidenza di Raffaele Volpi abbia infastidito e disturbato qualcuno. Attendiamo quindi immediate determinazioni politiche da parte di chi negli ultimi mesi ha cercato di delegittimare il prezioso lavoro del Copasir”.

PD E M5S ABBANDONANO I LAVORI: “PRESIDENZA VADA ALL’OPPOSIZIONE”

Il M5s ed il Pd, d’accordo con Leu, abbandonano i lavori del Copasir. La decisione arriva nel tentativo di superare lo stallo in cui si trova, ormai da settimane, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Secondo la legge, infatti, la presidenza del Copasir spetta all’opposizione. Con il cambio di Governo e l’entrata in maggioranza della Lega, che esprime l’attuale presidente Raffaele Volpi, le forze politiche non sono riuscite a trovare un accordo per cedere la presidenza a Fratelli d’Italia. Un’empasse che ora M5s e Pd cercano di risolvere, abbandonando i lavori “al fine di contribuire alla soluzione della titolarità della Presidenza del comitato“.

“Nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali, e al fine di adempiere ai disposti normativi che stabiliscono le funzioni del Copasir- scrivono in una nota i componenti del Copasir, Federica Dieni, Maurizio Cattoi, Francesco Castiello del M5s, ed Enrico Borghi del Pd- abbiamo votato la delibera adottata dall’ufficio di presidenza in ordine all’attivazione di quanto stabilito dall’art. 34 della legge 124/2007. Al tempo stesso, al fine di porre il Comitato al di fuori delle ripercussioni politiche e ripristinare quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 30 della medesima normativa, acquisita sul merito anche la condivisione del gruppo parlamentare di Leu, abbiamo abbandonato i lavori del Copasir al fine di contribuire alla soluzione della titolarità della Presidenza del comitato medesimo”.

