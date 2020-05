Vanno avanti le serie A, B e C di calcio. Nuovo stop al via playoff

ROMA – Proseguono serie A, B e C con data ultima di chiusura delle competizioni fissata al 20 agosto, stop ai campionati di calcio dei Dilettanti, comprese le competizioni femminili fino alla serie B mentre per la serie A saranno verificate nei prossimi giorni le condizioni di ripresa. E’ quanto stabilito dalla Figc al termine del Consiglio federale di oggi, in cui sono state deliberate anche alcune modifiche di format.

Se le competizioni dovessero essere nuovamente sospese, si procederà con playoff e playout per determinare la classifica finale, oltre che promozioni e retrocessioni. In caso di definitiva interruzione, la classifica verrà definita anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni.

Infine, per effetto di quanto deliberato, la stagione sportiva 2020/2021 avrà inizio il prossimo 1 settembre.