Mibact, prorogato al 29 giugno il bando borghi e centri storici

ROMA – Il ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo rende noto che è stato prorogato al 29 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al bando dei borghi e dei centri storici di piccole dimensioni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Per tutte le informazioni https://www.beniculturali.it/bandoborghi2020.

