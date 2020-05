VIDEO | Buffet a conferenza stampa, polemiche a Genova

GENOVA – Polemiche a Genova per un rinfresco organizzato in occasione della presentazione dei lavoratori di restauro dell’Albergo dei poveri. Un momento aperto alla stampa, organizzato dall’Asp Emanuele Brignole e a cui, tra gli altri questa mattina hanno partecipato il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti, gli assessori comunali Pietro Piciocchi e Simonetta Cenci, gli assessori regionali Ilaria Cavo e Gianni Berrino. “Nella notte sono stati liberalizzati i buffet? C’è una nuova ordinanza di Toti e Bucci che dà il via libera ai cocktail rinforzati? O le regole valgono solo per alcuni?”, chiede in una nota sarcastica il gruppo del Partito democratico in consiglio comunale.

