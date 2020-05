Tg Lazio, edizione del 20 maggio 2020

CORONAVIRUS, NEL LAZIO 28 NUOVI CASI E 7 DECESSI

Nel Lazio sono 28 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus, 7 decessi, e 21 guariti. I numeri odierni sono emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. Intanto il presidente Nicola Zingaretti ha comunicato che nel Lazio sono stati effettuati 19.414 test sierologici. Di questi, 422 persone, pari al 2,17% sono state sottoposte a tampone e soltanto 9 sono risultate positive”.

ZINGARETTI: GOVERNO VALUTI TEST SIEROLOGICI DENTRO LEA

Per il 2020 il Governo valuti “l’introduzione nei Livelli essenziali di assistenza dei test sierologici, per fare piazza pulita di confusione e speculazioni economiche. Non possiamo creare nuove discriminazioni tra chi puo’ permettersi una verifica e chi non può”. A richiederlo è il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il quale ha definito “importanti” i dati del Lazio, anche se “bisogna mantenere altissima attenzione, per essere pronti al rischio possibile di un aumento della curva epidemiologica”.

ROMA, RAGGI: AL LAVORO PER INDIVIDUARE AREE PER CENTRI ESTIVI

Roma Capitale è al lavoro per l’individuazione dei centri estivi da mettere a disposizione dei più piccoli nei mesi estivi, con le scuole chiuse. La sindaca Virginia Raggi, ha elencato quelli che saranno i passaggi in merito: “Stiamo individuando una serie di parchi, di asili e di scuole con giardini che possano essere aperti per i bambini- ha spiegato- La ricognizione e’ in corso e stiamo procedendo con le sanificazioni, che per altro erano state gia’ fatte quando si pensava che si sarebbe riaperto prima”.

ROCK IN ROMA, ECCO PRIME DATE ‘RECUPERI’ EDIZIONE 2021

Dopo lo stop forzato causa pandemia, il Rock in Roma è già proiettato verso il 2021. A poche ore dall’annuncio della sospensione per l’edizione di quest’anno, ecco che arrivano i primi ‘recuperi’ per l’estate prossima: Niccolo’ Fabi suonerà il 24 giugno al Teatro romano di Ostia Antica; God Is An Astronaut l’8 luglio, e Willie Peyote il 16 luglio, entrambi all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti gia’ acquistati in prevenditahanno fatto sapere gli organizzatori, restano validi per le nuove date del 2021.