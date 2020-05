VIDEO | Coronavirus, Conte: “No a party e movida, occhio che la curva risale”

ROMA – “Non e’ ancora il tempo dei party e delle movide“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte, conversando all’uscita dal Senato con una signora che lo ha ringraziato calorosamente.



“Lei e’ il figlio che ogni donna italiana vorrebbe avere. Grazie per quello che sta facendo”, gli dice la signora. E il premier: “Grazie a tutti gli italiani per quello che stanno facendo. Ma non e’ finita. Chiariamolo: non e’ ancora il tempo dei party, delle movide… Io ho fatto saltare le autocertificazioni, che valevano perche’ strettamente necessarie. Ora che c’e’ la curva sotto controllo saltano le autocertificazioni. Ma nessuno pensi che siano saltate tutte le regole di precauzione. Se no la curva risale. Non e’ ancora il tempo dei party e degli assembramenti”.

CONTE: “GLI ITALIANI VANNO RINGRAZIATI”

“Lei e’ il figlio che ogni mamma italiana vorrebbe avere. Lei ha avuto la diplomazia, la finezza di un professionista che ha saputo tenere a bada tutta questa gente…”, dice la signora che avvicina il premier Giuseppe Conte, davanti al portone centrale di Palazzo Madama.

Il premier la interrompe: “No, no: io non ho tenuto a bada. Tutti abbiamo avuto un grande senso di responsabilita’. Ognuno ha fatto il suo. Ma non e’ finita”.