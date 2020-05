Tg Riabilitazione, edizione del 20 maggio 2020

SIOOT: OSSIGENO OZONO TERAPIA NEGATIVIZZA COVID IN 7 GIORNI

L’ossigeno ozono terapia come trattamento per contrastare il Covid-19. A condizione, però, di fare subito il tampone a chi manifesta i sintomi del virus. Per approfondire l’argomento l’agenzia Dire ha intervistato Marianno Franzini, presidente della Società Internazionale di Ossigeno Ozono Terapia.

DOLORI ANCA, SINTOMI DIFFERISCONO PER ETA’

A volte davanti al dolore che si irradia alla schiena il paziente non riesce bene a distinguere se il problema sia a carico della colonna o dell’anca. Sia l’età, che il tipo di lavoro, ma anche gli sport estremi o eseguiti senza una preparazione graduale, possono provocare danni che a volte si risolvono attraverso trattamenti non chirurgici mentre altre volte non resta altro che l’invio in sala operatoria. Per approfondire l’argomento l’agenzia Dire ha intervistato via Skype il professore Ciro Villani, responsabile di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Umberto I di Roma.

SPORT ESASPERATI CAUSANO DOLORI SPALLA

Anche in piena pandemia la traumatologia del Campus Bio-medico di Roma ha sempre proseguito la sua attività. L’agenzia Dire con Giacomo Rizzello, responsabile dell’Uos di Traumatologia, ha affrontato le patologie più comuni che affliggono la spalla per capire i sintomi da non sottovalutare, ma anche i trattamenti possibili su tutti il ruolo che svolge la riabilitazione.

‘IDO CON VOI’, CON CANNUCCE E FILI LAVORARE SU MOTRICITÀ MANI

Pochi e semplici ingredienti per realizzare delle attività da fare insieme ai più piccoli e che allo stesso tempo li aiuta a lavorare sulla coordinazione oculo-manuale e sulla motricità fine delle mani. A spiegare all’agenzia Dire gli obiettivi anche riabilitativi è Paola Mossuto, neuropsicomotricista dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), nell’ambito dello sportello ‘IdO con Voi’.