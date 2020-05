Migranti, si getta in mare dalla nave-quarantena a Porto Empedocle e muore

PALERMO – Un migrante di nazionalita’ tunisina e’ morto gettandosi dalla nave-quarantena ‘Moby Zaza” ferma in rada a Porto Emepdocle, in provincia di Agrigento. L’uomo si e’ gettato dalla nave attorno alle 4:40 del mattino: il suo corpo e’ stato ritrovato da una delle due motovedette della guardia costiera di stanza a Porto Empedocle subito uscite in mare per la ricerca dopo l’allarme lanciato dalla ‘Moby Zaza”.

Il corpo e’ stato trascinato dalla corrente fino alla foce del fiume Naro, a est di Porto Empedocle, dove e’ stato recuperato attorno alle 10. L’uomo indossava una cintura di salvataggio.

Nelle ricerche sono stati impegnati anche un elicottero della guardia costiera appartenente al Nucleo aereo di Catania e due motovedette della guardia di finanza di stanza a Porto Empedocle.

Sulla vicenda indaga la Procura di Agrigento.