Melandri (Cies): “Il decreto sui migranti sia esteso a tutti i lavoratori”

COVID INSEGNA, MONDO E’ UN CONDOMINIO

“Interdipendenza” è la parola chiave che ha sempre guidato le attività del Cies, organizzazione non governativa con una lunga storia. Se, quando è nata “nel 1983 fondata da Elisabetta Melandri e altri collaboratori”, era una parola che legava il Sud al Nord del mondo industrializzato, l’esperienza della pandemia ha mostrato un altro volto dell’interdipendenza: “Che il mondo è un condominio, piccolo e connesso”. Elisabetta Melandri ha ripercorso la storia dell’ong nata “sulla scia dell’esperienza in sostegno alla lotta del popolo sudafricano che lottava contro l’apartheid”, sotto l’icona e il simbolo di Nelson Mandela.

Da un lato l’attività di Cies è quella dei “progetti di cooperazione internazionale, all’inizio focalizzati sull’Africa australe, e poi in altre aree del mondo, come l’America Latina dove- ha ricordato Melandri- abbiamo sostenuto l’emersione dei popoli per l’uscita dai regimi totalitari, in Cile, Argentina, Uruguay” per fare alcuni esempi. Poi c’è tutta una serie di attività rivolte ai cittadini italiani “per l’educazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, indirizzate ai ragazzi nelle scuole”.

Tra queste spicca un “luogo bellissimo in cui cui l’arte favorisce la coesione sociale. Abbiamo creato dieci anni fa- ha ricordato la presidentessa di Cies- il centro MaTeMù (in via Vittorio Amedeo II, a Roma) per i giovani adolescenti, neomaggiorenni, immigrati, seconde generazioni, minori stranieri non accompagnati, ma anche per tanti italiani che nel pomeriggio, gratuitamente, imparano attraverso la danza, il teatro, la musica o il canto a stare insieme”. Ma non solo, si offre anche “formazione, insegnamento della lingua italiana, sostegno psicologico”. Un dialogo tra le differenze, in cui Cies è stata pioniera dall’avvento dell’immigrazione in Italia e che porta avanti anche con i servizi di “mediazione linguistico-culturale, presso ospedali, scuole, prefetture”.

E’ stata appena lanciata una campagna e una raccolta fondi per l’emergenza Covid-19– ha tenuto a ricordare infine Melandri- per colmare il digital divide che esclude i ragazzi vulnerabili, donando tablet a chi non ne dispone, e per dotare il centro MaTeMù di stock di dispositivi di protezione individuale. Per ogni informazione basta andare sul sito www.cies.it“.