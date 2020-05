Calenda attacca Renzi: “Più retorico di Conte, meno coerente di Mastella”

ROMA – “La montagna ha partorito una Presidenza di Commissione. Come al solito. Piu’ retorico di Conte, meno coerente di Mastella. Come un ottimo Presidente del Consiglio si possa ridurre a questo non lo capiro’ mai. Che peccato”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda, leader di Azione, commentando l’intervento di Matteo Renzi al Senato.

In mattinata Calenda aveva invitato Renzi a votare la mozione di sfiducia presentata da Emma Bonino: “Caro Matteo Renzi oggi hai la possibilita’ di essere coerente. Vota la mozione Azione-Piu’ Europa di sfiducia a Bonafede. Non si puo’ andare avanti a giravolte e penultimatum mentre l’Italia affonda. L’ora delle chiacchiere e’ finita. Coraggio”.