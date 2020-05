Tg Cinema, edizione del 20 maggio 2020

VENEZIA 77, CONFERMATA MOSTRA DEL CINEMA A SETTEMBRE

La 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è stata confermata. La kermesse si terrà dal 2 al 12 settembre. Per ora, il direttore della Mostra Alberto Barbera non ha svelato le modalità dello svolgimento e dettagli sul programma della nuova edizione. A subire uno slittamento, a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, sono state la Biennale Architettura, posticipata al 2021, e la Biennale Arte, rimandata al 2022.

‘VOLEVO NASCONDERMI’ DI DIRITTI NASTRO DELL’ANNO

‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti con protagonista Elio Germano nel ruolo dell’artista Antonio Ligabue si è aggiudicato il ‘Nastro dell’anno 2020’, il riconoscimento che il Direttivo dei giornalisti cinematografici assegna scegliendo un’opera che merita una particolare sottolineatura di eccellenza. Il premio sarà consegnato alla fine di giugno a Roma in occasione della nuova edizione dei Nastri d’Argento, che sarà “con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma comunque ‘live’ in un omaggio, mai come quest’anno, all’insegna della solidarietà con tutto il cinema”, ha dichiarato la presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani Laura Delli Colli, che ha anticipato un’edizione inevitabilmente romana, quest’anno senza l’appuntamento finale al Teatro Antico di Taormina. Le nomination saranno annunciate in streaming alla fine di maggio. Sono candidabili tutti i titoli usciti, anche sulle piattaforme, dal primo giugno 2019 al 31 maggio 2020.

‘DA 5 BLOODS’: IL NUOVO FILM DI SPIKE LEE SULLA GUERRA IN VIETNAM

Dal vincitore del premio Oscar Spike Lee arriva ‘Da 5 Bloods – Come fratelli’. Il film, dal 12 giugno su Netflix, racconta la storia del ritorno in Vietnam di quattro veterani afroamericani: Paul, Otis, Eddie e Melvin. Alla ricerca di ciò che rimane del loro caposquadra caduto in guerra, interpretato dall’attore di ‘Black Panther’ Chadwick Boseman, e di un tesoro sepolto, i nostri eroi, riuniti dal preoccupato figlio di Paul, combattono le forze dell’uomo e della natura, mentre affrontano le devastazioni durature dell’immoralità della guerra del Vietnam.

‘BIRDS OF PREY’ 2, DAL 21 MAGGIO ARRIVA IN DIGITALE

‘Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)’ a partire dal 21 maggio è disponibile per l’acquisto in digitale sulle principali piattaforme on demand, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment. Dal 4 giugno, invece, la pellicola con protagonista Margot Robbie nei panni di Harley è disponibile per il noleggio. In questo nuovo capitolo DC Comics, il personaggio interpretato dalla Robbie è pronta a ricominciare una vita lontana da Joker. Per questa sua rinascita si unisce a tre supereroine in cerca di emancipazione a Gotham City.