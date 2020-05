VIDEO | Colaceci: “Cotral fino al 2031 in servizio su strade e ferrovie del Lazio”

ROMA – “Stavamo lavorando già prima dell’emergenza al fatto che Cotral ha un contratto in scadenza nel 2021. Era previsto che partecipassimo a una procedura iniziata dalla Regione Lazio con una delibera di preaffidamento per cercare di arrivare al rinnovo del contratto in house. La delibera c’è stata e il cda di Cotral della settimana scorsa ha approvato ufficialmente un’offerta alla Regione per lo svolgimento del servizio per i successivi 10 anni“. Così la presidente di Cotral, Amalia Colaceci, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire.

“E’ un’offerta molto competitiva- ha aggiunto la presidente- che ha dentro tantissime cose strategiche, come investimenti per il rinnovo di tutta la flotta Cotral. La Regione avrà un servizio migliore a un prezzo inferiore“.

SU ROMA-LIDO AFFIANCAMENTO ATAC NEL 2021

“La Regione Lazio ha la nostra offerta sul ferro, per la gestione della Roma-Lido e della Roma-Viterbo. Per quanto riguarda noi, stiamo rispettando le scadenze amministrative, anche se non è stato facile, e la Regione non ci ha comunicato ritardi. Per quanto ci riguarda tutti i passaggi amministrativi che dovrebbero concludersi il 31 dicembre 2020 restano fermi e presumibilmente affiancheremo Atac nei primi mesi del 2021“, aggiunge la presidente di Cotral.

INVESTIMENTI NUOVI BUS OGNI ANNO FINO A 2031

“Fino a dicembre avevamo rinnovato 500 autobus su circa 1.500 e avevamo annunciato una nuova gara dicendo che entro il 2020 avremmo avuto in servizio altri 500 pullman in più per arrivare a circa 900 mezzi nuovi entro i primi mesi del 2021. Nonostante l’emergenza Covid, l’azienda ha lasciato in piedi questo investimento”- ha proseguito Colaceci- “Ci sarà qualche piccolo ritardo dovuto alle ditte di produzione per gli autobus, ma abbiamo già avuto rassicurazioni che tra giugno e luglio le consegne ricominceranno. La parte restante della flotta fa parte dell’offerta che abbiamo presentato alla Regione Lazio. Il nostro obiettivo è di mantenere nei prossimi 10 anni l’età media della flotta tra i 6 e 7 anni. Investimenti sulla flotta ce ne saranno ogni anno”.

OFFERTA ALL’84%, 90.000 PASSEGGERI AL GIORNO

“Cotral è entrata nella fase 2 dal 4 maggio e da allora abbiamo aumentato l’offerta portandola all’84%. Le uniche corse che non facciamo sono quelle scolastiche. Abbiamo allestito gli autobus per tenere a bordo le persone rispettando le prescrizioni nazionali e regionali sulle distanza di sicurezza. Dal 4 al 18 abbiamo portato meno della metà degli utenti normali, quindi circa 90.000 passeggeri al giorno”.

“In questa fase- ha concluso- a parte il primo giorno, non abbiamo mai avuto difficoltà. Dal 18, grazie alle esperienze registrate dal 4 che ci avevano dimostrato come in alcune situazioni eravamo in sovraccarico, abbiamo aumentato il numero delle cosiddette ‘macchine calde’, come sulla Tiburtina, che dal 18 ci sono state utili. Al momento non abbiamo avuto criticità”.