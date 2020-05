Il futuro della pubblica amministrazione: smart working per il 40% e basta feticcio del cartellino

ROMA – Una pubblica amministrazione “più flessibile, dinamica, digitalizzata” con lo smart working “tra il 30 e il 40% dei dipendenti” dopo la pandemia. Così la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone in un’intervista a ‘La Stampa’.

Per la ministra bisogna poi abbandonare “il feticcio del cartellino, le polemiche sui furbetti, e iniziamo- invita- a far lavorare per obiettivi, con scadenze giornaliere, settimanali, mensili. Servirà un cambio di mentalità, nella formazione del personale e nel ruolo dei dirigenti”, conclude.