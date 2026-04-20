Uccisa con una coltellata alla gola in strada, a Vignale Monferrato. Fermato l’ex compagno

ROMA – Federica Ferrara, una donna di 53 anni, è stata uccisa con una accoltellata alla gola in strada, a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. Per l’aggressione è stato l’ex compagno, Silvio Gambetta, 57 anni.
Secondo il Corriere della Sera non risultano a carico del fermato denunce pregresse da codice rosso per maltrattamenti o stalking da parte della ex o di altri. Il presunto assassino, scrive sempre il Corsera, era “una piccola celebrità del podismo locale, vincitore di tra l’altro di cinque edizioni consecutive della StraCasale”.
L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio in piazza Italia, la piazza centrale del paese.