lunedì 20 Aprile 2026

Troppe droghe umane in laghi e fiumi: i salmoni “cocainomani” sono fuori controllo

Uno studio svedese ha dimostrato che le droghe presenti nelle acque si accumulano nel cervello dei pesci e ne cambiano radicalmente il comportamento

Data pubblicazione: 20-4-2026 ore 19:36Ultimo aggiornamento: 20-4-2026 ore 19:36

ROMA – E’ il tempo, questo, dei salmoni “fatti di coca”. Secondo uno studio dell’università svedese di Scienze Agrarie ripreso dal Guardian, tracce delle droghe “umane” che finiscono nei fiumi – via depuratori, scarichi e piogge torrenziali – si accumulano nel cervello dei pesci e ne cambiano il comportamento. Più attivi, più erratici, più esposti.

Gli scienziati hanno preso giovani salmoni atlantici, li hanno dotati di micro-dispositivi che rilasciavano cocaina o il suo metabolita principale, la benzoilecgonina, e li hanno mollati nel lago Vattern, in Svezia. Due mesi di monitoraggio con sensori acustici. Una specie di rave ittico.

Hanno scoperto che i pesci “contaminati” hanno nuotato di più, si sono dispersi maggiormente e hanno percorso distanze superiori al gruppo di controllo. Nelle ultime due settimane, quelli esposti alla cocaina hanno macinato cinque chilometri in più. Quelli esposti al metabolita quasi quattordici. Il doppio. E non solo: si sono spinti più a nord, cioè fuori dalle rotte abituali, con più probabilità di incrociare predatori come i grandi lucci. La sorpresa è che il metabolita ha avuto l’effetto più forte.

Il punto della ricerca è non è che i salmoni diventano dipendenti, ma che cambiano strategia energetica. Nuotare di più significa consumare di più, quindi cercare più cibo, esporsi più a lungo. Una catena di piccoli squilibri che, su scala ecologica, può diventare qualcosa di serio. Più attività, più stress, più vulnerabilità.

Non è nemmeno un caso isolato. Negli ultimi anni abbiamo osservato trote “assuefatte” alla metanfetamina e pesci che, sotto antidepressivi, perdono la paura dei predatori. Nei fiumi inglesi sono state trovate decine di sostanze: cocaina, ansiolitici, antipsicotici. Un cocktail farmaceutico che non era previsto nei manuali di biologia.

Gli impianti di depurazione rimuovono una parte di queste sostanze, ma non tutte. E soprattutto non riescono a gestire le acque non trattate che finiscono nei corsi d’acqua durante i temporali o per errori nelle reti domestiche. È lì che passa il grosso del problema.

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