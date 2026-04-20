Troppe droghe umane in laghi e fiumi: i salmoni “cocainomani” sono fuori controllo

ROMA – E’ il tempo, questo, dei salmoni “fatti di coca”. Secondo uno studio dell’università svedese di Scienze Agrarie ripreso dal Guardian, tracce delle droghe “umane” che finiscono nei fiumi – via depuratori, scarichi e piogge torrenziali – si accumulano nel cervello dei pesci e ne cambiano il comportamento. Più attivi, più erratici, più esposti.

Gli scienziati hanno preso giovani salmoni atlantici, li hanno dotati di micro-dispositivi che rilasciavano cocaina o il suo metabolita principale, la benzoilecgonina, e li hanno mollati nel lago Vattern, in Svezia. Due mesi di monitoraggio con sensori acustici. Una specie di rave ittico.



Hanno scoperto che i pesci “contaminati” hanno nuotato di più, si sono dispersi maggiormente e hanno percorso distanze superiori al gruppo di controllo. Nelle ultime due settimane, quelli esposti alla cocaina hanno macinato cinque chilometri in più. Quelli esposti al metabolita quasi quattordici. Il doppio. E non solo: si sono spinti più a nord, cioè fuori dalle rotte abituali, con più probabilità di incrociare predatori come i grandi lucci. La sorpresa è che il metabolita ha avuto l’effetto più forte.



Il punto della ricerca è non è che i salmoni diventano dipendenti, ma che cambiano strategia energetica. Nuotare di più significa consumare di più, quindi cercare più cibo, esporsi più a lungo. Una catena di piccoli squilibri che, su scala ecologica, può diventare qualcosa di serio. Più attività, più stress, più vulnerabilità.



Non è nemmeno un caso isolato. Negli ultimi anni abbiamo osservato trote “assuefatte” alla metanfetamina e pesci che, sotto antidepressivi, perdono la paura dei predatori. Nei fiumi inglesi sono state trovate decine di sostanze: cocaina, ansiolitici, antipsicotici. Un cocktail farmaceutico che non era previsto nei manuali di biologia.



Gli impianti di depurazione rimuovono una parte di queste sostanze, ma non tutte. E soprattutto non riescono a gestire le acque non trattate che finiscono nei corsi d’acqua durante i temporali o per errori nelle reti domestiche. È lì che passa il grosso del problema.