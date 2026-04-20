Papa Leone a Napoli l’8 maggio, tutte le visite dei Pontefici in città

NAPOLI – Leone XIV visiterà Napoli l‘8 maggio 2026, nel primo anniversario della sua elezione. Un evento che suggellerà ulteriormente il legame tra Napoli e il Papato, rinnovatosi con intensità nel corso degli ultimi due secoli.

LE VISITE DEI PAPI NELLA STORIA

Pio IX fu il primo pontefice dell’era moderna a soggiornare a lungo nel territorio napoletano. Fuggito da Roma nel novembre 1848 dopo la proclamazione della Repubblica Romana, trovò rifugio prima a Gaeta, poi nella Reggia di Portici. Il 16 settembre 1849 visitò Napoli: un dipinto conservato nel museo della Certosa di San Martino ritrae il momento in cui, affacciato alla loggia del Palazzo Reale, impartisce la benedizione alla folla raccolta nella futura piazza del Plebiscito.

La prima visita di San Giovanni Paolo II, il 21 ottobre 1979, fu rapida ma intensa: un passaggio in piazza del Plebiscito a quasi un anno dall’elezione. La seconda, dal 9 al 13 novembre 1990, fu la visita pastorale più lunga mai compiuta da un Papa in una diocesi italiana.

A Napoli il programma fu fitto: la messa solenne in piazza del Plebiscito, la visita a Scampia con l’atto di affidamento alla Madonna e il grido “Non arrendetevi al male, mai”. L’indomani, allo stadio San Paolo, decine di migliaia di giovani ascoltarono un discorso che fu quasi un mandato lasciato alla città: “Organizzare la speranza”.

Inoltre, l’11 febbraio 1986, al rientro dal viaggio apostolico in India, l’aereo di Giovanni Paolo II fu dirottato su Capodichino a causa di una forte nevicata su Roma che rendeva impossibile l’atterraggio nella capitale. Il Pontefice raggiunse Roma a bordo di un treno speciale che, per le stesse condizioni meteo, impiegò quattro ore per coprire il tragitto. L’episodio è documentato da una busta filatelica con annullo speciale delle Poste Italiane e timbro “Treno Straordinario 584 Napoli-Roma”.

Benedetto XVI visitò Napoli il 21 ottobre 2007 per il XXI Meeting internazionale sulle Religioni “Per un mondo senza violenza – Religioni e culture in dialogo”. La messa in piazza del Plebiscito si tenne sotto una pioggia battente, ma non scoraggiò la folla. Nell’omelia, Ratzinger nominò senza eufemismi la camorra e una violenza che “tende a farsi mentalità diffusa”, lanciando un appello a una strategia seria di prevenzione. Nel pomeriggio, venerò nella Cappella del Tesoro l’ampolla con il sangue di San Gennaro.

Francesco visitò Napoli in due occasioni. La prima il 21 marzo 2015, con un itinerario che toccò Scampia, piazza del Plebiscito, il carcere di Poggioreale, il Duomo, la Chiesa del Gesù e il lungomare Caracciolo, una visita rimasta impressa per il grido contro la camorra: “La corruzione spuzza”.

La seconda il 21 giugno 2019, quando il Pontefice atterrò al Parco Virgiliano per partecipare al convegno “La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo” promosso dalla sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, indicando Napoli come “esempio e laboratorio speciale” di una teologia kerygmatica, dialogica e mediterranea.