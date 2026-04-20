Radio Italia Live – Il Concerto torna a Milano: gli artisti presenti

ROMA – ‘Radio Italia Live – Il Concerto’ torna in Piazza Duomo a Milano venerdì 15 maggio alle ore 20.40. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si svolgerà quest’anno anche al Foro Italico di Palermo il 28 giugno, è organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano.

I CANTANTI

A salire sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori saranno: Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Kolors. A Radio Italia Trend x Spotify: SAYF.

I CONDUTTORI

Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. L’anteprima dell’evento sarà condotta da Luca Ward che, inoltre, leggerà live le schede di presentazione degli artisti. In collegamento dal backstage Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo. Conduttori del pre-show Laura Giane ed Edoardo Prelle. La sigla dell’evento sarà eseguita live da Saturnino.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it, in diretta streaming sul canale Youtube di Radio Italia, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. L’esibizione speciale Radio Italia Trend x Spotify di Sayf sarà disponibile in video su Spotify, Official Streaming Partner.

DOVE VEDERE RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO

Radio Italia Live – Il concerto sarà trasmesso in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

ACCESSI A RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO

Per assistere allo spettacolo di Piazza Duomo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire dalle ore 12 del 27 aprile fino ad esaurimento posti. Si specifica che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito e si diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti.