Cinque terre Passion ride, Paolo Bettini il testimonial

Di Eliana Quattrini

GENOVA – Paolo Bettini, campione olimpico di ciclismo ad Atene 2004 e campione del mondo nel 2006 e 2007, è il testimonial della seconda edizione della Cinque Terre Passion Ride, in programma il 9 e 10 maggio alla Spezia. “Sarò lì- dice Bettini- a pedalare insieme ai partecipanti”. In video, l’assessore regionale allo Sport Luca Lombardi ha augurato buona fortuna ai ciclisti che parteciperanno alla Cinque Terre Passion Ride e annunciato “il progetto la Liguria degli Anelli, una rete ciclistica che unisce 400 chilometri di sterrate su cui saranno collocate 20 stazioni di carica”. Tommaso Bisio di Uisp Liguria ha sottolineato, invece, l’obiettivo di “tutela del territorio, il turismo e la socialità” che animano la manifestazione alle Cinque Terre. La consulenza tecnica di Paolo Bettini è una garanzia per i due percorsi della Passion Ride su cui gareggiare, dai nomi liguri al cento per cento: il percorso Focaccia, 58 chilometri con un dislivello di 1.460 metri; il percorso Pesto, 83.4 chilometri con un dislivello di 2.160 metri. In entrambi i casi la partenza e l’arrivo sono previsti in piazza Europa alla Spezia ed entrambi i percorsi prevedono una sezione cronometrata di circa 4 chilometri tra Pignone e Termine, dedicata ai partecipanti più competitivi.

TRATTO DELLA ‘PASSION RIDE’ POI SARÀ ATTRAVERSATO DAL GIRO D’ITALIA

“Durante la ricognizione- continua Bettini- ho chiesto che fosse inclusa la strettoia di Pignone, con l’esclusione del passaggio delle automobili. È un’occasione per godere dell’ambiente e del paesaggio. Dal Covid il ciclismo è cambiato. Le gran fondo di solo agonismo hanno ceduto il passo alle cicloturistiche, da vivere più lentamente mettendo al centro il piacere della condivisione”. Il tratto della “Passion Ride” qualche giorno dopo sarà attraversato dall’11esima tappa del Giro d’Italia. “Ci hanno copiati”, commenta Bettini sorridendo. Lui, nato a Cecina, che il Giro d’Italia lo ha fatto otto volte, che nel 2002 ha vinto il Giro della Liguria, che sa che “pedalare in Liguria è difficile, perché ci sono solo salite o discese e si fatica”.

PARTECIPAZIONE APERTA A TUTTI, NON SOLO AGLI ISCRITTI AI CLUB

L’anno scorso alla prima edizione la Cinque Terre Passion Ride è stata corsa da 200 ciclisti. Quest’anno gli iscritti, per ora, sono un centinaio. Tutti possono partecipare, non solo gli iscritti a un club, perché il giorno stesso della gara saranno aperte le iscrizioni individuali a chi presenti un certificato medico di idoneità agonistica. La Passion Ride prevede anche diverse attività per vivere il territorio sabato 9 maggio, in piazza Europa alla Spezia: “Bici in asta”; una social ride, pedalata guidata in compagnia di Bettini tra le strade panoramiche della città; una passeggiata culturale dedicata agli accompagnatori. La kermesse è organizzata da Ligurian Bike con il sostegno di Regione Liguria, Comune della Spezia e Uisp.