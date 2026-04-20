De Pascale: “L’economia sociale è un pilastro, in Emilia-Romagna la sosteniamo”

BOLOGNA – L’economia sociale rappresenta “uno dei tratti identitari più forti dell’Emilia-Romagna. Per questo abbiamo proposto di inserirla, insieme al lavoro e al clima, tra gli assi strategici del nuovo Patto per la regione”. È infatti “un modello che interpreta in modo concreto l’idea che la crescita economica debba generare anche giustizia sociale“, valorizzando il lavoro e “offrendo a ogni persona la possibilità di contribuire allo sviluppo della comunità, a partire dalle situazioni di maggiore fragilità”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, portando il suo saluto in apertura della parte pubblica dell’assemblea di Confcooperative Federsolidarietà Emilia-Romagna, oggi all’Hotel Savoia Regency di Bologna, dal titolo “Oltre il giardino. L’economia sociale per i diritti, contro le disuguaglianze”.

DE PASCALE: “COOPERAZIONE SOCIALE, PILASTRO FONDAMENTALE”

Quindi, continua in sala de Pascale, al centro c’è “un modello che vede nella cooperazione sociale, e in particolare in quella di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, un pilastro fondamentale. In Emilia-Romagna esistono esperienze diffuse e di grande qualità che vogliamo rafforzare e rendere sempre più accessibili”. La nuova legge sull’economia sociale va proprio in questa direzione, rimarca il presidente della Regione all’assemblea regionale di Federsolidarietà, ovvero quella di “sostenere e sviluppare modelli già maturi e qualificati, trasformandoli in opportunità per l’intero territorio regionale“.