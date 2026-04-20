A Roma potenziato il servizio di bus a chiamata: 7 nuovi quartieri entro l’estate. Ecco quali

ROMA – Niente orari da rispettare, niente fermate fisse da raggiungere. Basta aprire un’app, dire dove si vuole andare e aspettare che il mezzo passi a prenderti. È il ClicBus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata di ATAC, e sta per cambiare la quotidianità di molte periferie romane. Il servizio è già attivo da tempo a Massimina ed ora il Comune ha annunciato l’estensione del servizio a sette nuovi ambiti territoriali della periferia romana. L’obiettivo è luglio, quando i minibus dovrebbero essere operativi nelle nuove aree.

COME FUNZIONA

Si installa l’app ClicBus, disponibile su iOS e Android, ci si registra e si imposta il punto di partenza, la destinazione e l’orario desiderato. Il sistema propone le opzioni di percorso e mostra il tempo di attesa stimato. La prenotazione può essere effettuata tutti i giorni dalle 5:30 alle 23:30, con almeno 30 minuti di anticipo rispetto alla corsa e comunque non oltre le 24 ore successive. Chi non ha uno smartphone può chiamare il numero 342 9508191.

Se i piani cambiano, l’annullamento è possibile tramite app, ma se ripetuto frequentemente a ridosso dell’orario di partenza, il sistema potrebbe limitare la possibilità di effettuare nuove prenotazioni per un certo periodo. In generale, la cancellazione va fatta almeno 60 minuti prima.

Sul fronte economico, chi possiede un abbonamento Metrebus in corso di validità non paga nulla. È anche possibile pagare a bordo avvicinando la carta di credito o lo smartphone ai lettori contactless.

LE NUOVE ZONE E COSA CAMBIA SULLE LINEE ESISTENTI

I nuovi territori coinvolti sono Cerquette, Cinquina, Corcolle, Valle Borghesiana, Falcognana e Paglian Casale, Trigoria e Castello della Cecchignola. Tutte aree oltre il Grande Raccordo Anulare, storicamente penalizzate da collegamenti scarsi o irregolari.

L’arrivo di quesgto servizio nelle nuove aree porterà inevitabilmente con sé la soppressione di alcune linee tradizionali: a Trigoria sparirà la 795, a Borghesiana la 052, a Cecchignola la 555, a Cinquina le linee 340 e 344D, a Corcolle il prolungamento dello 042P e a Cerquette la 027.

TRA INNOVAZIONE E CRITICITÀ PER LE PERIFERIE

Nonostante sia uno dei pochi tentativi recenti di innovazione nel trasporto pubblico romano, il servizio ClicBus non è esente da critiche. I residenti delle aree in cui è già operativo lamentano una mancanza di flessibilità, evidenziando che la prenotazione all’ultimo minuto è spesso insufficiente per rispettare orari precisi. Inoltre, la soppressione di alcune linee bus tradizionali in favore del ClicBus è rimpianta. C’è il timore che, nelle zone già svantaggiate, la sola adozione del ClicBus possa accentuare l’isolamento invece di migliorarne la connettività.

Il ClicBus rimane comunque uno dei pochi esperimenti concreti di innovazione nel trasporto pubblico romano degli ultimi anni.

Con l’espansione prevista per l’estate, Roma valuterà la sostenibilità del modello su scala più ampia e se rappresenta effettivamente la soluzione adeguata per le sue periferie meno servite.