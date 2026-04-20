Assemblea della Nuova Agis Lazio, il presidente: “Ecco l’Osservatorio pubblico dello spettacolo”

ROMA – “Abbiamo presentato l’Osservatorio sul pubblico spettacolo, che è un unicum in Italia, un modello che verrà imitato dalle altre regioni perché abbiamo fatto una mappatura di tutto il pubblico spettacolo nel Lazio e dei luoghi, i teatri e non solo, per definire delle politiche culturali sul territorio”. Lo ha detto all’agenzia Dire il presidente della Nuova Agis Lazio, Francesco Carducci Artenisio, al termine dell’assemblea annuale dell’ente. “Ci sono alcune zone di criticità, soprattutto in alcune province, mentre in altre, ad esempio Roma, dove ci sono insediamenti importanti- ha spiegato il presidente- Molto è stato fatto in questi anni per la ristrutturazione e il sostegno alle sale cinematografiche ma poco di nuovo per l’esercizio teatrale, che va sostenuto non solo nelle attività ma anche sulla gestione quotidiana”.

BANDO REGIONALE ‘PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI’

Nel corso dei lavori sono state presentate alcune rilevanti novità per il comparto culturale regionale. Tra queste, la recente pubblicazione del bando regionale “Piano di Interventi Straordinari per la Valorizzazione dei Teatri, delle Sale Cinematografiche, dei Palazzi Storici, dei Luoghi di Culto, degli Spazi Archeologici e Ricreativi del Lazio”, un provvedimento inizialmente destinato esclusivamente alle sale teatrali e cinematografiche ma che poi è stato successivamente esteso anche ai luoghi di culto e agli spazi archeologici e ricreativi, configurandosi come un intervento ampio e strategico a sostegno della valorizzazione del patrimonio culturale regionale. “Abbiamo concorso a questo bando per le sale di teatro e cinema, per un importo di 24 milioni messi in campo dalla Regione, un unicum sul territorio nazionale”, ha commentato Carducci che ha poi sottolineato come “un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla conferma, per il secondo anno consecutivo, del finanziamento regionale pari a 50.000 euro a sostegno dell’Osservatorio per lo spettacolo dal vivo, sancita con l’approvazione del bilancio regionale 2026″.

L’INGRESSO NELLA NUOVA AGIS LAZIO DI MANUELE ILARI

L’Assemblea è stata anche l’occasione sia per fare il punto sul confronto avviato con il Comune di Roma, in merito all’aggiornamento del regolamento di settore, nonché sul dialogo in corso con la Regione Lazio per dare seguito alle istanze già presentate dagli operatori e anche per annunciare “l’ingresso nella Nuova AGIS Lazio di Manuele Ilari, Presidente dell’Unione Esercenti Cinematografici Italiani (Ueci), figura di riferimento nel panorama dell’associazionismo cinematografico nazionale, la cui adesione contribuirà a rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Associazione- ha evidenziato Carducci- E’ il tassello che mancava per strutturare completamente l’unione regionale. Siamo molto fieri e orgogliosi di questo, perché abbiamo messo insieme tutte le categorie dello spettacolo”. La Nuova Agis Lazio “è nata 3 anni fa, in questo periodo abbiamo centrato degli obiettivi importanti e da qui ripartiamo con un’azione verso gli enti locali, soprattutto per sostenere il settore meno attenzionato dagli enti locali e dal ministero, cioé quello delle sale teatrali, in particolar modo quelle private“, ha concluso Carducci.