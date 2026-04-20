Nostalgia canaglia per la sindaca di Lecce: a 82 anni si fa il tatuaggio della discordia

ROMA – Tre lettere in stampatello impresse sulla pelle con inchiostro rigorosamente “black”. La sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, a 82 anni, si è regalata un tatuaggio all’insegna della “nostalgia”. Durante l’inaugurazione di Lecce Tattoo Fest, in corso nel fine settimana nella città salentina, la prima cittadina si è infatti fatta tatuare sul polso destro la scritta “MSI” per ricordare il Movimento sociale italiano. Ovvero il movimento fondato il 26 dicembre 1946 da un gruppo di ex esponenti della Repubblica Sociale Italiana e del regime fascista, tra cui Giorgio Almirante, diventato poi Alleanza Nazionale, e di cui Fratelli d’Italia ne è oggi il naturale erede.

L’ORGOGLIO DI GIOVENTÙ NAZIONALE

Il gesto, immortalato da foto pubblicate sui canali social dello stesso festival del tatuaggio leccese, è stato salutato con orgoglio dai ragazzi di “Gioventù Nazionale Lecce”: “Tra aghi e inchiostro, al Lecce Tattoo fest, un sindaco ultraottantenne, fiero della sua storia, si fa incidere Msi sulla pelle. Il segno di una storia infinita, che il tempo non scolorisce e il futuro continua a portarsi addosso. Noi, con orgoglio- scrivono sui social- ne raccogliamo il testimone”.

IL RICHIAMO AI DOVERI DEL 25 APRILE DALL’EX SINDACO

Di tutt’altro genere la reazione di Carlo Salvemini, ex sindaco di Lecce del Centrosinistra che commenta ricordando la vicina scadenza del 25 aprile e i doveri connessi dei rappresentanti istituzionali. “La forza del 25 aprile è tale da riconoscere ad un sindaco – che ha giurato sulla Costituzione – la libertà di ostentare con orgoglio il proprio tatuaggio dedicato al Movimento Sociale Italiano. (…)- scrive infatti Salvemini sui social- La libertà di scelta si accompagna alla responsabilità di dover assumere le conseguenze delle proprie azioni. Per questo motivo, Sindaca Poli, ci sollevi dal disagio di vederla in fascia tricolore in Piazza Partigiani per festeggiare la liberazione dal nazifascismo”. (…) Sabato prossimo, invece- è la proposta provocatoria- organizzi un bel raduno con Gioventù Nazionale Lecce. Magari in via Giorgio Almirante, naturalmente istituita durante la sua amministrazione”.

(Photo credit: Gioventù nazionale lecce /Fb)