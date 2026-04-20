lunedì 20 Aprile 2026

VIDEO | De Martino a Che Tempo Che Fa: “Mai ricevute proposte imbarazzanti dalle signore” ma tra il pubblico una voce lo smentisce

Siparietto divertente tra Fazio e il futuro conduttore di Sanremo ieri in trasmissione

Data pubblicazione: 20-4-2026 ore 15:10Ultimo aggiornamento: 20-4-2026 ore 15:13

ROMA – In attesa di vederlo sul palco dell’Ariston, Stefano de Martino ieri sera è stato ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che Fa’. Il conduttore di ‘Affari Tuoi’ si è lasciato andare a racconti ed aneddoti del suo passato senza sottrarsi a nessuna domanda. E a tendergli ‘la trappola’ in tal senso, è stato proprio Fazio, che durante l’intervista ne ha approfittato per chiedere a De Martino se è vero che le donne, anche di una certa età, che gli fanno delle proposte imbarazzanti. “Mai ricevute, hai letto male”, taglia corto il conduttore ridendo, che viene subito ‘smentito’ da una donna del pubblico che grida: “Io”. Nell’ironia generale, De Martino sta al gioco e afferma “quello è il mio target” sostenendo di essere passato da ‘Uomini e Donne’ a ‘Uomini e nonne’.

Il botta e risposta tra De Martino e la signora del pubblico, è poi ripreso quando il conduttore ha parlato dei preparativi di Sanremo. “Oggi mancano 9 mesi, quindi noi qui siamo nel momento del concepimento”, ha detto De Martino che alzandosi verso la donna ha esclamato: “Signora lei casca a fagiolo!”.

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