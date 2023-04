Talent Agent, al via a Roma il corso di formazione

ROMA – È stato presentato oggi, sulla Terrazza Prati dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, il nuovo Corso sul Talent Agent, frutto della collaborazione tra l’Università degli Studi Guglielmo Marconi e la DO Agency, guidata dal noto manager degli artisti Daniele Orazi. La presentazione ha avuto luogo alla presenza di un vasto pubblico di professionisti e giornalisti del mondo dello spettacolo, che hanno assistito all’intervento di tre importanti artisti italiani: Claudio Amendola, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo, i quali hanno sottolineato l’importanza della figura del Talent Agent, mettendo in luce il ruolo di questa figura centrale, che racchiude in sé diverse caratteristiche, dalla capacità di trovare nuovi talenti alla gestione dei rapporti contrattuali con i produttori.

Il Talent Manager è una figura che utilizza in pieno le “soft skills”, come ha sottolineato il Prof.

Tommaso Saso nella presentazione. Queste competenze prettamente “umane” non verranno

“sostituite” dalle macchine, nonostante l’ormai pervasivo utilizzo dell’AI nel mondo dello

spettacolo. È intervenuto anche il Prof. Roberto Nicolucci, docente Unimarconi, che ha introdotto gli interventi degli artisti che sono stati moderati dal giornalista Gianmaria Tammaro.

Il nuovo Corso di formazione sul Talent Agent presso l’Unimarconi rappresenta quindi

un’opportunità unica per chi desidera acquisire le competenze necessarie per diventare un

professionista di successo nel mondo dello spettacolo. La collaborazione con la DO Agency e con Daniele Orazi garantisce inoltre un’esperienza di formazione completa e di alto livello, in grado di offrire agli studenti un contatto diretto con il mondo del lavoro e le sue dinamiche. Maggiori informazioni sul sito dell’Università al seguente link https://www.unimarconi.it/corso-di- formazione-il-lavoro-del-talent-agent-nel-cinema-italiano-e-internazionale/