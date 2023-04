Plusvalenze, congelata la penalizzazione alla Juve: ora è terza a 59 punti

ROMA – Il Collegio di garanzia presso il Coni ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato la decisione della Corte d’appello federale il 20 gennaio scorso aveva inflitto la penalizzazione di 15 punti alla Juventus, per il campionato in corso, in merito al caso plusvalenze. Il procedimento torna quindi alla Cfa per un nuovo giudizio e nel frattempo il club bianconero riavrà i punti in classifica in attesa che il procedimento venga riesaminato. Per ora dunque la Juventus torna terza in campionato, con 59 punti.

LEGGI ANCHE: Caso plusvalenze, Procura generale: “Su -15 alla Juventus rinvio per nuovo giudizio”