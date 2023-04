“Anche i partigiani fecero eccidi”, bufera sul presidente del Consiglio della Liguria

GENOVA – “Certamente ci sono stati degli eccidi da parte anche di una parte dei partigiani, come bisogna ricordare tutte le vittime. Non ci sono vittime di serie A e serie B. Ci sono stati degli errori e siamo qua per ricordare affinché non si ripetano certi errori”. Bufera su queste parole pronunciate dal presidente consiglio regionale della Liguria, il leghista Gianmarco Medusei, stamattina a margine della seduta solenne dell’assemblea legislativa per l’anniversario della Liberazione.

“Parole inaccettabili– tuonano all’unisono le opposizioni- parlare di eccidi da parte dei partigiani e dire che tutte le morti vanno onorate allo stesso modo è uno sfregio alla Resistenza. I morti vanno tutti rispettati e tutti meritano pietà, ma non si può comparare chi ha lottato per la libertà con chi invece quella stessa libertà voleva toglierla”. Pd, M5s, Lista Sansa e Linea condivisa vanno oltre e chiedono “le dimissioni di Medusei, che ha dimostrato di non essere all’altezza del suo ruolo istituzionale”. I partiti di minoranza, riprendendo le parole di Maurizio Viroli, oratore ufficiale della mattinata, aggiungono che “la commemorazione spetta solo a chi ha dato la vita perché fossimo liberi”.