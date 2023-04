Il Campidoglio si rifà il look: a breve il restauro della facciata di palazzo Senatorio

Il Campidoglio si rifà il look. Completamente. Dopo la fine dei restauri della fontana della Dea Roma, che sarà inaugurata domani, e dopo la conclusione dei lavori in corso sul cornicione di palazzo Senatorio, l’intero complesso del Campidoglio sarà oggetto di importanti lavori di ristrurazione: dalla facciata michelangiolesca dello stesso palazzo Senatorio a quelle dei Musei Capitolini. E’ quanto apprende l’agenzia Dire.



L’intervento partirà dopo la conclusione degli attuali cantieri sul cornicione del palazzo, la cui conclusione è attesa entro la fine di maggio o al massimo all’inizio di giugno 2023. Poi sarà il turno del restauro dell’intero prospetto di Palazzo Senatorio e degli altri Palazzi Capitolini, ma anche della pavimentazione della piazza, anch’essa disegnata da Michelangelo, e dei gruppi scultorei dei Dioscuri in cima alla Cordonata. I progetti sono finanziati con fondi del PNRR Caput Mundi – Next generation EU.



Al momento si sta per concludere il cantiere sul cornicione in stucco di Palazzo Senatorio, compresa la sua copertura e il sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Un restauro che si era reso necessario a causa dello stato di conservazione degli stucchi, molto compromessi dalle infiltrazioni di acqua e dai danni dovuti a elementi metallici indebitamente inseriti nelle ricostruzioni.

IL RESTAURO DELLA FONTANA DELLA DEA ROMA

Intanto, come detto, sono finiti i lavori sulla fontana della Dea Roma, realizzata nel 1589 da Matteo Bartolani da Città di Castello, sulla facciata principale del Campidoglio. Oggi il monumento è stato liberato dalla gabbia metallica e dai ponteggi che l’hanno circondata nei mesi scorsi. È tornata visibile la statua della Minerva in porfido rosso acceso, posta nella nicchia centrale in mezzo alle due colossali statue marmoree raffiguranti il Nilo e il Tevere, poi reinterpretata come la Dea Roma. E sono tornati visibili, dopo tanto tempo, anche i tre zampilli verticali davanti alla statua, alimentati dall’acquedotto Felice. L’inaugurazione è prevista per il 21 aprile, giorno del Natale di Roma.