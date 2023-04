All’Ospedale dei Castelli incontro per la costruzione della procedura interistituzionale del TSO

ROMA – Si è tenuto oggi presso l’Aula Convegni dell’Ospedale dei Castelli l’‘Incontro per la costruzione della procedura interistituzionale del TSO nella Asl Roma 6‘ organizzato dall’azienda sanitaria e dalla Procura della Repubblica di Velletri. Dopo l’introduzione sull’importante iter in fase di studio e preparazione relativo al TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) da parte della Dr.ssa Claudia Battista direttore ff SPDC Ospedale dei Castelli, i saluti istituzionali all’assemblea sono stati portati dal Direttore Generale ff ASL Roma 6 Dott. Guglielmo Di Balsamo; dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri Dott. Giancarlo Amato; dal Giudice Tutelare del Tribunale di Velletri Dott.ssa Raffaella Calvanese; dal Direttore Sanitario ASL Roma 6 Dott. Roberto Corsi; dal Direttore DSM DP (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche) Asl Roma 6 Dott.ssa Diana Di Pietro.



“Questi incontri hanno un significato davvero importante- ha dichiarato in apertura il direttore generale ff Guglielmo Di Balsamo– Come azienda sanitaria abbiamo il dovere di rendere effettiva la tutela della salute ed è anche grazie ad iniziative come questa che riusciamo a garantirla. La collaborazione con la Procura nella difesa dei più fragili sta dando importanti risultati sul nostro territorio, ci vediamo impegnati al loro fianco su più fronti. Questa è la chiave per raggiungere i nostri obiettivi di salute pubblica”.



Ha proseguito il dott. Roberto Corsi: “È importante sottolineare l’approccio multiprofessionale e multidisciplinare di questa iniziativa che coinvolge professionisti sanitari, forze di polizia, amministrazione comunale, dipartimento di salute mentale, servizi sociali, dipartimento dell’emergenza, ciascuno con il suo ruolo e il suo valore professionale. Ma quando ci sono tanti professionisti coinvolti, dotati di competenze e autonomia professionale, diventa importantissimo condividere una procedura per definire ruoli e livelli di responsabilità, per ridurre il rischio di ‘errore’. Siamo qui per questo, la nostra direzione strategica ha accolto con entusiasmo la proposta di organizzare questo incontro, con l’auspicio che possa rappresentare un motivo di arricchimento in questo ambito così complesso”.



Nella parte centrale dei lavori ‘Definizione di ruoli e funzioni all’interno delle modalità operative: criticità e miglioramenti’ sono intervenuti i Comandanti di Polizia Locale di Anzio, Lanuvio e Rocca di Papa, Genzano, Nemi e Ciampino. Nell’ambito de “I dati, le normative, la procedura e la nostra realtà locale” sono stati presentati dati e volumi sul TSO con una breve rappresentazione delle normative attuali in materia. In conclusione Tavola rotonda con i Comandanti dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e delle Polizie Locali, esperti del DSM-DP (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche), SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dipartimento del territorio e Dipartimento di Emergenza. Obiettivo dell’incontro la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale e un cronoprogramma per il progetto e la stesura dell’importante procedura condivisa.