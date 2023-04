A Milano una ciclista muore dopo essere stata travolta da una betoniera

MILANO – Una donna di 39 anni è morta oggi a Milano perchè investita da una betoniera: la donna era a bordo della propria bici ed è stata travolta in corso di Porta Vittoria all’incrocio con via Sforza. Immediato l’arrivo del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare purtroppo: le ferite riportate erano troppo gravi.

Legambiente Lombardia “si unisce al dolore dei familiari per la tragedia” della ciclista travolta da una betoniera in Porta Vittoria e punta il dito su una Milano che “non ha smesso né di trasformare aree dismesse con nuove edificazioni, né di abbassare il numero di veicoli circolanti”. Una manifestazione è prevista questo pomeriggio alle 19.30 davanti alla Biblioteca Sormani di Milano.

“Chiediamo all’amministrazione comunale di emettere ordinanze chiare per chi circola in ambito urbano con i camion, affinché ci si doti di sensori”, dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. “Poco o niente è stato fatto di fronte agli incidenti che, sempre più frequentemente, si verificano in città. E’ necessario che si dia il via ai percorsi ciclabili d’emergenza. Una città in cui potersi muovere a piedi o in bicicletta senza rischiare la propria vita, questo deve diventare Milano”.

ROMANO LA RUSSA: DISPOSITIVI SUI CAMION

“Torna d’attualità la necessità di intervenire con urgenza adottando, ad esempio, sistemi visivi e possibilmente sonori che segnalino adeguatamente i punti critici nei quali la visibilità del conducente del mezzo pesante è fortemente limitata se non inesistente”. Così Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, commentando l’incidente avvenuto questa mattina in Corso di Porta Vittoria che ha causato la morte di una ciclista di 39 anni.

“Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia della donna che ha perso la vita questa mattina- continua La Russa-. Questo incidente riporta alla memoria, purtroppo, quello avvenuto a febbraio in viale Brianza nel quale morì una ciclista di 38 anni travolta da un camion”.