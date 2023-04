Tg Cultura, edizione del 20 aprile 2023

NUMERI DA RECORD PER LA MILANO DESIGN WEEK 2023



Edizione record per il Salone del mobile e per il Fuorisalone, che fino al 23 aprile portano Milano al centro del mondo. Sono centinaia gli eventi in corso per questa attesissima Design week che stima oltre 300mila visitatori e un indotto di oltre 220 milioni di euro, attestandosi sui numeri registrati prima della pandemia. Sei le manifestazioni che si svolgono in contemporanea presso il quartiere Fiera Milano a Rho, con oltre 169.281 metri quadrati di superficie netta espositiva e più di 2.000 espositori, di cui 550 designer del SaloneSatellite, con il 34% di aziende estere. Nel resto della città, invece, va in scena il Fuorisalone, con eventi che spaziano dal furniture design al tech, dai service design all’automotive, dal real estate all’arte e al fashion.

ESCE ‘IL SOL DELL’AVVENIRE’, IL NUOVO FILM DI NANNI MORETTI



A due anni da ‘Tre Piani’, Nanni Moretti torna con ‘Il sol dell’avvenire’, una co-produzione Sacher Film, Fandango, Rai Cinema e Le Pacte. Dal 20 aprile al cinema in 500 copie con 01 Distribution, questo film fa una riflessione sull’abbandono, sull’essere abbandonati, sulle colpe di ogni essere umano, sulla politica di un tempo, sul socialismo ma anche sul cinema tra crisi della sala e piattaforme streaming. Ne ‘Il sol dell’avvenire’ Nanni Moretti è Giovanni, un regista alle prese con la realizzazione di una pellicola ambientata nel 1956 durante l’invasione sovietica in Ungheria. Il film di Moretti si prepara ora per il Festival di Cannes, in programma dal 16 al 27 maggio, dove sarà in Concorso per la Palma d’Oro insieme a ‘Rapito’ di Marco Bellocchio e ‘La Chimera’ di Alice Rohrwacher.

AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO ‘DEPOSITI IN MOSTRA’



Il Parco archeologico del Colosseo presenta ‘Depositi in mostra’, un nuovo programma di visite guidate che, ogni venerdì fino al mese di luglio, consentirà al pubblico di scoprire il prezioso patrimonio custodito nei depositi sulla via Nova, eccezionalmente aperti per l’occasione, con reperti che non erano esposti da oltre 30 anni. L’iniziativa permetterà per la prima volta ai visitatori del Parco di accedere agli ambienti delle tabernae appartenenti al complesso della Domus Tiberiana che sono stati oggetto di un importante lavoro di riqualificazione e sistemazione. Il progetto espositivo, basato su un criterio tematico e cronologico, intende ricostruire i vari contesti dei preziosi manufatti riferibili a diversi e fondamentali contesti dell’area.

FESTIVAL DELLE SCIENZE ALL’AUDITORIUM DI ROMA



Con più di 100 ospiti, oltre 200 tra conferenze e laboratori, exhibit, spettacoli ed eventi per famiglie, dal 18 al 23 aprile 2023 il Festival delle Scienze di Roma torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con la sua XVIII edizione. Immaginari è il tema di questa edizione dedicata all’immaginazione, uno degli strumenti più potenti che ci permette di concepire opere d’arte, nuove tecnologie e ci consente di trovare soluzioni a problemi quotidiani. Con un programma che si snoda attraverso tre aree tematiche – scenari, ispirazioni, visioni – scienziati di fama internazionale, giornalisti e intellettuali, dibatteranno e rifletteranno sul tema di questa edizione con quell’approccio multidisciplinare e trasversale che lo caratterizza da anni.