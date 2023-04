La cipolla rossa di Tropea è alleata della salute

REGGIO CALABRIA – Solo 26 calorie per 100 grammi di prodotto, straordinariamente ricca di acqua, eccezionale nel gusto, declinabile in mille sfumature, dall’antipasto al dessert, per la sua dolcezza e croccantezza, è una delle pochissime cipolle al mondo che si apprezza anche da cruda. Elisir di lunga vita ed alleata della salute”. Sono, questi, i punti di contatto tra il Consorzio di tutela della ‘Cipolla rossa’ di Tropea Calabria Igp e l’Associazione italiana nutrizionisti in cucina che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per promuovere il consumo della Rossa di Tropea, come ingrediente salutare e gustoso.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare il consumatore sull’importanza di una dieta equilibrata e di far conoscere le proprietà nutrizionali della Cipolla rossa di Tropea, ricca di antiossidanti e importanti minerali. Il protocollo prevede la realizzazione di eventi e iniziative di informazione e sensibilizzazione sul binomio nutrizione-gastronomia, dimostrando come sia possibile coniugare il gusto con la salute.

ECCEZIONALE NEL GUSTO, AFRODISIACO NATURALE

Secondo lo studio del Consorzio, la cipolla rossa di Tropea oltre ad essere “eccezionale nel gusto e ottima per la salute, è un afrodisiaco naturale, antisettica, anestetica, diuretica, cura i reumatismi, il mal di testa, gli ascessi, alleato contro raffreddore e influenza, emolliente, antiasmatica, regola il tasso di colesterolo nel sangue, contro il diabete e le punture di insetti, allontana il rischio tumorale e preserva dall’invecchiamento. Grazie alla quercetina, migliora la performance sportiva”. Queste cipolle sono composte per il 90% di acqua, 1% di proteine, pochissimi grassi e alcuni elementi minerali di rilievo quali potassio, calcio e fosforo. Il maggiore contenuto di acqua determina la presenza di tuniche carnose e succulente rispetto alle foglie coriacee delle altre varietà.