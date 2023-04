Un pugno a un vigile e una denuncia, la notte brava di Achille Costacurta: ecco chi è

BOLOGNA – Notte di follia a Milano per Achille Costacurta, il 18enne figlio dell’ex calciatore Alessandro Costacurta e della modella Martina Colombari. Il giovane, che sta partecipando alla trasmissione Pechino Express insieme alla mamma, un paio di sere fa è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: a quanto raccontano diversi quotidiani online, avrebbe colpito con un pugno un vigile urbano dopo aver dato in escandescenze a bordo di un taxi.

CHI È ACHILLE COSTACURTA

Il giovane è l’unico figlio della coppia: su Instagram, dove conta quasi 60 mila follower, posta molte foto di servizi di moda. Ha studiato alla scuola paritaria Loviss e di recente ha detto che vorrebbe aprire un ristorante. Fece scalpore il fatto che due anni fa, quando aveva 16 anni, denuncò sui social di essere stato picchiato da cinque poliziotti a Parma, ma la cosa non ebbe seguito. A quanto si è capito, Achille Costacurta in quella circostanza aveva violato le regole relative agli spostamenti in pandemia. Il carattere non troppo semplice del ragazzo era stato rivelato dagli stessi genitori, che avevano pubblicamente detto, in un’intervista, di avere avuto difficoltà a gestire i rapporti con il giovane e detto che avevano fatto ricorso a uno psicologo per superare una lunga serie di litigate avute con lui durante il difficile periodo della pandemia. “Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno psicologo, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare”, spiegarono.

I FATTI

I fatti risalgono a martedì sera. Poco dopo le 23 il ragazzo ha preso un taxi in zona Tortona a Milano e durante il tragitto avrebbe cominciato ad agitarsi, dicendo frasi strane e non solo. Il tassista, preoccupato, si è accostato a una pattuglia della polizia in servizio in via Savona per il Fuorisalone. Ha detto ai vigili che il suo cliente stava danneggiando il taxi e urlava frasi senza senso. Qualche testimone avrebbe parlato anche di accessori di marca gettati dai finestrini. Alla presenza dei vigili, Costacurta si è rifiutato di uscire dal taxi e quando gli agenti hanno aperto lo sportello per farlo scendere avrebbe colpito uno di loro con un pugno vicino all’occhio.

La ferita del vigile è stata giudicata guaribile in sette giorni. Il figlio di Costacurta e Martina Colombari, alla luce del pugno, è stato bloccato e condotto negli uffici della Polizia locale, dove è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È venuto il padre a prenderlo, quando ormai era l’alba.

(Le immagini sono tratte dal profilo Instagram di Achille Costacurta)

