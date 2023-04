Turismo, Santanchè: “Mai stati capaci di promuovere l’Italia, ora si cambia”

ROMA – “Siamo i più belli ma non siamo mai stati i più bravi nel promuoverci. Non era mai stato fatto un video sull’Italia e quindi abbiamo realizzato per questo ‘Italia open to meraviglia’. Sarà trasmesso sugli aerei Ita, sulle televisioni, ovunque. Vendiamo il prodotto Italia“. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione della presentazione della nuova strategia di comunicazione del ministero del Turismo e della campagna di promozione dell’Italia nel mondo, realizzata in collaborazione con Enit (Agenzia nazionale del turismo).

SANTANCHÈ: 2023 SARÀ ANNO SORPASSO, PUNTIAMO A ESSERE I PRIMI

“Per quanto riguarda il settore turistico il 2023 sarà l’anno del sorpasso rispetto a prima della pandemia. Il nostro obiettivo è essere i primi e stiamo lavorando per questo”, ha detto il ministro del Turismo. “Stiamo lavorando anche per aumentare i lavoratori del settore perché dobbiamo dare status alle professioni turistiche- ha continuato Santanchè- trent’anni fa se i nostri figli avessero fatto i cuochi non saremmo stati contenti, oggi, grazie anche alle trasmissioni televisive, gli chef sono ambasciatori dell’Italia nel mondo. Crediamo che per i nostri giovani non faremmo cosa giusta se continuassimo ad andare avanti sulle politiche del reddito di cittadinanza che dicono: state sul divano, vi diamo una paghetta e ‘non rompete’. Tutto il governo sta lavorando per dare un lavoro ai giovani, perché il lavoro dà dignità. Gesù ci ha messo 6 giorni per fare il mondo, diamo a questo governo un po’ di tempo”, ha evidenziato il ministro. “Siamo la nazione più bella del mondo ma non siamo i più bravi a venderci, oggi tutti dovremmo appropriarci dell’orgoglio di essere italiani”, ha detto ancora la Santanchè.

TAJANI: TUTTE AMBASCIATE NEL MONDO LANCERANNO VIDEO PROMOZIONE ITALIA

Alla presentazione ha preso parte anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Il governo crede molto nel turismo, è uno straordinario modello che dobbiamo e possiamo offrire nel mondo per far crescere la considerazione del nostro Paese”. Tajani ha poi annunciato che “tutte le ambasciate d’Italia nel mondo diffonderanno il video di presentazione della campagna di promozione invitando il resto del mondo a visitare il nostro paese. Abbiamo già un altissimo numero di turisti- ha sottolineato Tajani- ma non dobbiamo accontentarci”. A proposito di Expo Tajani ha poi sottolineato che “il governo farà di tutto perché possa essere Roma la sede”.