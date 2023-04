Oroscopo del 20 Aprile

Il 20 Aprile 2023 si manifesta Eclissi solare a 29° 51’ del Segno dell’Ariete.

Ci troviamo in un corridoio di Eclissi: quella di Aprile si collega infatti alla successiva, nel Segno dello Scorpione, che avverrà il 5 Maggio. Gli effetti del tunnel si spalmeranno da qui ai prossimi 18 mesi.

L’Eclissi solare rappresenta una potente manifestazione d’ importanti eventi destinici.

L’Archetipo dell’Ariete evoca: vitalità, nuovi inizi, coraggio, azione, passione; per di più se consideriamo che si tratta di una Eclissi ibrida! “Ibrida” significa che l’Eclissi inizia come anulare, poi diventa totale per poi tornare anulare. Considerate che è un fatto talmente raro da accadere circa 7 volte in 100 anni.

Siete pronti, amici miei, a vedere spalancar le porte di nuove opportunità, a scrivere nuovi, sorprendenti, intensi capitoli di vita? A spazzare via con veemenza e rinnovato ottimismo tutto ciò che non è più funzionale alla crescita personale per far posto a ciò che lo è davvero?

Si tratta del secondo ciclo lunare nel Segno dell’Ariete e solo una parola può racchiudere tale caratteristica: INTENSITA’. Siamo quindi alle prese con un’energia che manifesta intensi cambiamenti. Anche i numeri ce lo dimostrano: la prima Luna in Ariete di marzo è avvenuta a 0° , l’Eclissi in questione avviene a 29° dell’Ariete: 0-29 ci parla quindi di COMPIMENTO.

Il grado 29 in astrologia si chiama “anaretico” ossia esprime una criticità. Tale grado rafforza il concetto di “lancio” verso il Nuovo. E’ possibile che possiate avvertire un forte richiamo a lanciarvi in modo intenso verso qualcosa mai vissuto fin’ora, frutto di un lavoro di crescita personale precedentemente improntato. Il grado anaretico, tra l’altro, identifica eventi di natura karmica legati al compimento (0-29), eventi destinici scelti al momento di re-incarnarci. E’ un cambio pelle, una mutazione, è il baco che compie l’atto di trasformarsi in farfalla passando così da un mondo all’altro; è abbandono delle aspettative, figlie dell’Ego, per lasciar spazio ai desideri, figli del Sé; trovando il coraggio di manifestarli, agendo in tal senso. Da dove troviamo questo coraggio? Dalla quadratura di Marte in Cancro a Chirone in Ariete che equivale alla guarigione del cuore, sollecitati dalla contestule quadratura Luna- Plutone. Con quale atteggiamento abbracciare questa Eclissi? Ricercando la pace interiore attraverso il socratico “conosci te stesso”, perché solo se mi connetto a me stesso/a, al mio cuore sono in grado di abbandonare modalità aggressive, bellicose, insane (Archetipo Ariete non evoluto) e solo l’Universo sa, come FAMIGLIA UMANA di quanto abbiamo bisogno in questo momento di pace individuale e collettiva.

Se questa Eclissi fosse un film sarebbe “I sogni segreti di Walter Mitty” .

Si tratta della storia di un uomo timido, gentile, discreto, riservato, il cui cuore è pregno di fantasia e sogni. E’ considerato dai più un uomo “banale” e anonimo; ma ciò solo per il fatto di non aver avuto mai il coraggio di mostrare agli altri la bellezza del suo mondo interiore, custodita con pudore dentro di se. Walter si trova tutt’un tratto, a causa di grosso guaio sul lavoro, ad attingere in modo concreto proprio ai suoi voli pindarici che lo porteranno attraverso imprese straordinarie ed azioni ai limiti, non solo a risolvere l’angusto problema, ma a mostrare finalmente al mondo tutta la sua bellezza incarnata nella manifestazione massima del proprio potere personale.

“Siamo tutti Walter Mitty” potrebbe essere il motto di quest’ Eclissi del 20 aprile.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Devi dimostrare quanto vali nel lavoro, parti alla grande! Una passione torna protagonista proprio in questi giorni. Telefonate da fuori, viaggi in programma, iniziative vincenti e ispirazioni giuste.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Novità possono arrivare entro qualche settimana, questa giornata non è il massimo della stabilità: se c’è stata una crisi o una discussione d’amore, non rievocarla. Se hai avuto successo pretendi di più, se fai un lavoro che non ti piace pretendi che sia cambiato o interrotto.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Hai fatto troppo negli ultimi giorni, ecco perché potresti risentire di un piccolo calo fisico. Non dare un peso eccessivo a parole o atteggiamenti di persone che ti aggrediscono.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Attenzione a non scaricare tensione attorno a te. Non sottovalutare nuove ipotesi di collaborazione. Un’amicizia può diventare amore.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Se una persona non ti capisce potresti diventare nervoso, o qualcuno potrebbe impórti una novità che ti piace poco. Sembri indeciso o piuttosto caustico con il partner.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Giornata che porta tanta energia per cambiamenti che già sono in corso. Conferme nel lavoro, dunque tutto quello che imposti riesce bene. Se c’è qualcosa di cui discutere in amore, o vuoi tentare un approccio, allora fallo subito!

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre E’ uno dei momenti più importanti, molto dipende da quello che hai impostato nel passato, comunque non mancano conferme anche part-time, giovani motivati e favoriti.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Attenzione perché a breve potrebbe arrivare una bellissima sorpresa, inviti da accettare. E’ un periodo di incarichi e occasioni.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre L’amore può tornare protagonista: gli incontri fatti da poco sono importanti. La giornata di oggi favorisce le soddisfazioni.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Non riesci a trovare una buona stabilità interiore. Datti da fare in amore, ma devi essere disponibile. E’difficile stare calmi.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Potresti ricevere delle conferme. La passionalità potrebbe farsi sentire.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Situazione più facile da gestire, quelli che aspettavano una notizia di lavoro, un rimborso o una chiamata, se non hanno già avuto qualcosa avranno a breve tempo.