São Paulo represents 20% of Agribusiness in Brazil

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – “São Paulo closely follows the transformation of agribusiness, so we are leaving the traditional view and investing in modernization. Sustainable development is increasingly present in agribusiness in São Paulo, directly reflecting on more investment in our state, generating jobs and income for our population ”, said Governor João Doria at the opening of the Brazilian Agribusiness Forum that took place on Monday (19).

The virtual event was promoted by the Global Council Sustainability & Marketing (GCSM) together with the Forum of the Americas and received important representatives of agribusiness in Brazil, including the secretary of agriculture and supply of the State of São Paulo, who highlighted the importance of the region.

“The GDP of the agribusiness in the state of São Paulo represents 20% of the total sector in the country, most of which comes from industry and services. In other words, the highest level of agro development is in São Paulo. We aim to make the state the main center of Brazilian agriculture around the world, ”said Gustavo Junqueira.

The secretary highlighted the opening of agribusiness commercial development offices in different locations around the world, such as the United Arab Emirates, China and, more recently, Germany. These structures are designed to stimulate the economy and generate new opportunities.

“58% of everything that is produced on Brazilian soil is transformed into industrialized products locally, so our food industry is as powerful as our agricultural production. In the Mercosur-European Union agreement this will be fundamental, we Brazilians need to join forces and organize ourselves in a public-private partnership so that we can have our products on the shelves in Paris, Munich, Rome. That is why we opened an office in Germany, which opened on April 8, ”said Junqueira.

São Paulo is one of the largest producers of sugar, ethanol and oranges. The sector works to further diversify production, with a focus on fostering the food industry and agribusiness inputs. The state is also home to 50% of agrotechs, companies in the technological sector that offer solutions for agribusiness.

AGRIBUSINESS, IL POLO È A SAN PAOLO: VALE IL 20% DEL PIL

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – “San Paolo segue da vicino la trasformazione dell’agribusiness, abbandonando la visione tradizionale per investire nella modernizzazione. Lo sviluppo sostenibile è sempre più presente nell’agribusiness a San Paolo, e stiamo riflettendo su come attrarre maggiori investimenti nel nostro Stato e generare posti di lavoro e reddito per la nostra popolazione”. Lo ha affermato il governatore Joao Doria, in apertura del Forum dell’agrobusiness brasiliano. L’appuntamento virtuale è stato promosso dal Global Council Sustainability & Marketing (Gcsm) insieme al Forum das Americas e ha ricevuto rappresentanti di spicco dell’agribusiness in Brasile.

Tra questi Gustavo Junqueira, segretario dell’Agricoltura e dell’approvvigionamento dello Stato di San Paolo, che ha sottolineato l’importante ruolo svolto dalla regione: “Il Pil dell’agroalimentare nello Stato di San Paolo costituisce il 20% del settore totale del Paese, la maggior parte del quale proviene dall’industria e dai servizi. In altre parole, il livello più alto di sviluppo agricolo è a San Paolo. Il nostro obiettivo è diventare il principale centro dell’agricoltura brasiliana nel mondo”.

Il segretario ha ricordato l’apertura di uffici commerciali in varie località del mondo, come Emirati Arabi Uniti, Cina e, più recentemente, Germania. Queste iniziative mirerebbero a stimolare l’economia e a generare nuove opportunità. “Il 58% di tutto quello che viene prodotto sul suolo brasiliano viene trasformato localmente in prodotti industrializzati” ha detto Junqueira. “La nostra industria alimentare, quindi, è potente quanto la nostra produzione agricola”.

Nell’accordo Mercosur-Unione Europea, secondo il segretario, “questo sarà fondamentale”. Junqueira ha aggiunto: “Noi brasiliani dobbiamo unire le forze e organizzarci in un partenariato pubblico-privato in modo da poter portare i nostri prodotti sugli scaffali di Parigi, Monaco, Roma. Questo è il motivo per cui abbiamo aperto un ufficio in Germania, l’8 aprile”.

San Paolo è uno dei maggiori produttori di zucchero, etanolo e arance. Si lavora per diversificare ulteriormente la produzione, concentrandosi sulla promozione dell’industria alimentare e sugli input che arrivano dall’agroalimentare. Lo Stato ospita anche il 50% delle agrotech, aziende del settore tecnologico che offrono soluzioni per l’agroalimentare.

SÃO PAULO REPRESENTA 20% DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – “São Paulo acompanha de perto a transformação do agronegócio, estamos assim deixando a visão tradicional e apostando na modernização. O desenvolvimento sustentável está cada vez mais presente no agronegócio em São Paulo, refletindo diretamente em mais investimento no nosso estado, gerando emprego e renda para a nossa população”, disse o governador João Doria na abertura do Fórum Brasileiro do Agronegócio que aconteceu nesta segunda-feira (19).

O evento virtual foi promovido pela Global Council Sustainability & Marketing (GCSM) junto com o Fórum das Américas e recebeu importantes representantes do agronegócio do Brasil, incluindo o secretário da agricultura e abastecimento do Estado de São Paulo, que destacou a importância da região.

“O PIB do agro no estado de São Paulo representa 20% do total do setor no país, sendo que a maior parte vem da indústria e do serviço. Ou seja, o mais alto nível de desenvolvimento do agro está em São Paulo. Temos o objetivo de fazer do estado o centro principal do Agro brasileiro pelo mundo”, afirmou Gustavo Junqueira.

O secretário destacou a abertura de escritórios de desenvolvimento comercial do agronegócio em diferentes localidades do mundo, como Emirados Árabes Unidos, China e, mais recentemente, Alemanha. Essas estruturas têm o objetivo de estimular a economia e gerar novas oportunidades.

“58% de tudo o que é produzido em solo brasileiro é transformado em produtos industrializados localmente, então nossa indústria de alimentos é tão potente como a nossa produção agropecuária. No acordo Mercosul-União Europeia isso será fundamental, nós brasileiros precisamos unir as forças e nos organizarmos em uma parceria público-privada para que possamos ter os nossos produtos nas prateleiras de Paris, Munique, Roma. Por isso a abertura de um escritório de São Paulo na Alemanha, inaugurado no dia 8 de abril”, contou Junqueira.

São Paulo é um dos maiores produtores de açúcar, etanol e laranja. O setor trabalha para diversificar ainda mais a produção, com o foco em fomentar a indústria de alimentos e os insumos do agronegócio. O estado ainda é sede de 50% das agrotechs do país