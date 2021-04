Napoli, esplode saracinesca negozio Colli Aminei

NAPOLI – Ai Colli Aminei, ieri sera, è stato sentito un forte boato intorno alle 21.30. A darne notizia su Facebook è il presidente della Terza municipalità di Napoli, Ivo Poggiani, che scrive di “saracinesche di un negozio distrutte”.

“La cautela – spiega alla Dire Poggiani – è d’obbligo. I proprietari del negozio di caldaie in viale Colli Aminei 175, che erano sul posto, parlavano di una denuncia fatta ai carabinieri la scorsa settimana per una loro auto incendiata. A un primo sguardo si nota che la saracinesca centrale di un basso alla sinistra del locale ha un buco il che potrebbe far pensare ad un’esplosione dall’esterno”.

Il presidente della municipalità sottolinea “di non volersi sbilanciare” prima dei rilievi delle forze dell’ordine che sono giunte sul posto dove sono in azione anche i vigili del fuoco, ma di “voler tenere alta l’attenzione” in virtù di precedenti segnali.