Coronavirus, antistress per sanitari riportandoli in posti felici

BOLOGNA – Chi non vorrebbe tornare dove si è stati felici. Rivivere quella volta al mare, tornare al giorno in cui si è conquistata la laurea, a quel pomeriggio a Venezia o sulla pista da sci. E dimenticare così per un po’ le ansie legate alla lotta in corsia al coronavirus. Ebbene, si può e proprio per trovare una pausa tra gli assili dell’emergenza covid-19. Dove? In Veneto dove appunto si sono inventati anche questo speciale e originale anti-stress.

Un visore fa infatti rivivere agli operatori sanitari esperienze appaganti e li aiuta a ridurre lo stress: si viene “teletrasportati” nei luoghi della gioia passata per recuperare serenità nel presente. E lavorare meglio”, spiegano dalla Ulss 6. Sono infatti gli operatori in servizio nel Covid Hospital di Schiavonia, in prima linea nella cura del coronavirus, a poter usufruire di questo percorso di sostegno psicologico supportato dalla tecnologia di realtà virtuale Limbix, specificamente creata per l’ambito salute, con software creati in collaborazione con le Università di Stanford, Harvard, Yale.

