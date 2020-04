Coronavirus, altri 454 morti ma per la prima volta calano i pazienti attualmente positivi

ROMA – Calano per la prima volta dall’inizio dell’epidemia i pazienti attualmente malati di coronavirus: attualmente sono 108.237, in diminuzione di 20 rispetto a ieri. Continua anche il calo della pressione sul sistema sanitario nazionale: i pazienti in terapia intensiva sono 2.537 (-62 rispetto a ieri), il dato più basso da un mese. Quelli ricoverati nei reparti ordinari sono invece 24.906 (-127). Non scende, invece, il numero dei decessi: sono 24.114 in totale, 454 in più di ieri. Questi i dati diffusi questo pomeriggio in conferenza stampa dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli.