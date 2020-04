Obiettivo centri estivi per bambini in Emilia-Romagna. E Schlein avverte: “No a fase 2 con mamme a casa”

BOLOGNA – Si guarda in tutta l’Emilia-Romagna ai centri estivi come possibile prima tappa della socializzazione per i bambini. Alla ricerca di “soluzioni creative” per tornare verso la normalità già durante l’estate.

“Sappiamo quali conseguenze può avere la sospensione prolungata dei servizi educativi per i bambini” e “condividiamo le preoccupazioni sul futuro dei servizi educativi”, dice durante il filo diretto con la giunta la vicepresidente della Regione Elly Schlein.

“Siamo già al lavoro- informa Schlein, titolare del Welfare nella giunta Bonaccini- ad esempio temi dei centri estivi per capire a che punto sono i Comuni maggiori sui bandi. Servirà molto creatività e molta responsabilità nel capire come avviare una graduale ripresa della socialità dei bambini e della possibilità di passare del tempo all’aria aperta. Un tema che ci sta particolarmente a cuore”. Invece, sottolinea Schlein, “ogni decisione sulla riapertura delle scuole spetta al Governo ma siamo in una interlocuzione costante”.

