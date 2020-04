Coronavirus, Conzatti (Iv): “Ora ripartire, poi commissione d’inchiesta”

ROMA – “Le priorita’ di Italia viva oggi sono le riaperture, il Paese non puo’ stare fermo. Poi sara’ doveroso capire cosa e’ successo, dal momento che sono morte 23mila persone e che l’Italia e’ il quarto luogo nel mondo per incidenza della mortalita’” da virus Covid19. A spiegare la posizione di Italia Viva che attraverso il leader Matteo Renzi ha annunciato la richiesta di una commissione d’inchiesta per far luce sui ritardi nella gestione della pandemia, e’ la senatrice Donatella Conzatti, intervistata dal direttore della Dire, Nico Perrone.

“La commissione sara’ richiesta“, oggi intanto “ci facciamo portavoce delle sollecitazioni delle forze produttive” ha sottolineato la senatrice, che ha ricordato anche l’importanza di affrontare la questione “giovani e bambini, perche’ se la fase 2 vede i genitori tornare a lavorare, bisognera’ capire- ha concluso- come gestire i piccoli, non solo con le competenze e la didattica online, ma tornando in relazione con gli altri”.