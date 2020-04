Devastazione all’ospedale Pellegrini di Napoli dopo morte 15enne, nove arresti

NAPOLI – Sono in tutto 9 le persone che questa mattina sono state raggiunte da due ordinanze applicative di misura cautelare eseguite dalla polizia, su delega della Dda e della Procura per i minorenni di Napoli, ed emesse dal gip del Tribunale di Napoli. I 9 sarebbero i responsabili della devastazione dell’ospedale Pellegrini di Napoli avvenuta lo scorso primo marzo dopo l’uccisione del quindicenne Ugo Russo.

LEGGI ANCHE: Napoli, rapina finisce in tragedia: muore ragazzo di 15 anni, amici e parenti devastano l’ospedale

Per i due minorenni del gruppo è scattata la misura di permanenza in casa, per gli altri sette, tutti maggiorenni, è stata disposta la misura carceraria. Su tutti gravano indizi di colpevolezza per i reati di devastazione e saccheggio, interruzione di un servizio di pubblica necessità, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale, tutti aggravati dal metodo mafioso. Dei 7 maggiorenni solo 6 sono stati rintracciati e rispondono ai nomi di: Giovanni Grasso, detto Ivan, nato a Napoli il 26.5.1997; Gennaro Mancini, nato a Napoli il 3.6.1972; Michele Incoronato, nato a Napoli il 3.6.1974; Lucia Palumbo, nata il 26.03.1978 a Napoli; Maria Pia Russo, nata a Napoli il 20.4.1977; Salvatore Grasso, nato a Napoli il 2.8.1975.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Napoli, padre del 15enne ucciso al flash mob alla caserma Pastrengo: “Ha sbagliato e l’ha pagata cara”