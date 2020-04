Coronavirus, la sindaca Raggi: “A luglio riaprire le scuole come centri estivi”

ROMA – “Le scuole? Ritengo che già dal mese di luglio si possa pensare a una riapertura tipo centri estivi, anche perché i bambini credo che stiano sviluppando delle cattive abitudini, dei turbamenti. I bambini che non posso entrare in contatto con i loro simili non hanno uno sviluppo corretto. Se si potesse riaprire tipo centro estivi, magari con due turni, mattina e sera, potrebbe essere un’idea. Tutto ovviamente sulla base dei dati epidemiologici”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus.