Salvini convocato per il processo a Catania, lui: “Surreale, riparliamone a virus sconfitto”

ROMA – “Mezza Italia anzi tutta l’Italia è ferma e qualcuno non ha meglio da fare che mandare a me una convocazione a Catania, per sabato 4 luglio, per la prima udienza di un processo per sequestro di persona per aver bloccato uno sbarco. Mi sembra surreale con quello che sta accadendo tutti stiano fermi tranne…”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di ‘Non è l’arena’ su La7.

“Visto che siamo in guerra si combatte il nemico e non di si guardano le spalle. Del processo ne parleremo a virus sconfitto“, aggiunge